«AG 55» Ein altes Schild mit der Nummer 55 sorgt auf dem Strassenverkehrsamt für Verwirrung Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums blickt das Strassenverkehrsamt in Schafisheim zurück zu den Anfängen und hat eine spannende Entdeckung gemacht: Das Kontrollschild mit der Nummer 55 soll das allererste im Kanton gewesen sein. Es hat aber wahrscheinlich nichts mit dem teuer versteigerten «AG 55» zu tun.

Das alte Schild ist wahrscheinlich kein Vorgänger von «AG 55». Instagram/ Strassenverkehrsamt Aargau

«Das allererste Kontrollschild im Kanton Aargau trug die Nummer 55 – behauptet zumindest die Aufschrift auf seiner Rückseite», schreibt das Strassenverkehrsamt in einem Instagram-Post zu einem alten Schild. «Und ja, es sah etwas anders aus, als wir es uns heute gewohnt sind.»

Das Strassenverkehrsamt schaut anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums in Schafisheim zurück auf die Anfänge und postet dazu Bilder auf Instagram. Das besagte Nummernschild wurde dem Strassenverkehrsamt schon vor Jahren per Post zugestellt und hing seitdem in der Schalterhalle. Auf dessen Rückseite steht «Kanton Aargau Erstes Automobil-Kontrollschild».

Offenbar hat der Post auf Instagram für einige Verwirrung gesorgt. Die Nummer 55 ist im Kanton Aargau nämlich keine Unbekannte. Das Auto-Kontrollschild ist aktuell wieder im Umlauf, dies, nachdem es vor eineinhalb Jahren für eine Rekordsumme von 132'400 Franken ersteigert wurde. Noch nie hatte der Kanton vorher so viel Geld für ein Autoschild kassiert.

Foto gelöscht wegen zu vieler Unbekannten

Auch schweizweit war «AG 55» laut der Plattform «auktion-ch.ch» ein Jahresrekordhalter. «AG 55» war damals auch das siebtteuerste bisher in der Schweiz versteigerte Kontrollschild überhaupt.

Die Autos des Unbekannten, der die Nummer im September 2021 ersteigert hatte, wurde bald gesichtet: Zuerst hing «AG 55» an einem schwarzen Porsche, später an einem Oldtimer und an einem Mercedes G-Klasse Brabus.

Der Rückschluss vom alten Schild auf das aktuelle Auto-Kontrollschild mit der Nummer 55 ist schnell gemacht, stimmt aber wahrscheinlich nicht. «Ich gehe davon aus, dass es ein altes Töffschild ist», sagt Richard Spathelf, der Leiter des Strassenverkehrsamts ad interim.

Der Post auf Instagram wurde mittlerweile gelöscht, weil zu wenig bekannt ist zum alten Schild. Ob «AG 55» mit dem gefundenen Schild in Zusammenhang steht, wird nun abgeklärt. (cwu)