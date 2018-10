Vor einem halben Jahr, als SVP-Grossrat und Schweinezüchter Hansjörg Erne seinen Vorstoss zur stärkeren Bejagung von Wildschweinen einreichte, breitete sich die Afrikanische Schweinepest erst in Osteuropa aus.

Inzwischen ist die Tierseuche, gegen die es bisher keine Impfung und kein Medikament gibt, auf dem Vormarsch in Richtung Westen. Im September wurden die ersten Schweine in Belgien befallen, Dänemark erwägt die Errichtung eines Grenzzauns – und auch in der Schweiz schlagen Schweinezüchter nun Alarm.

Meinrad Pfister, der Präsident des Branchenverbandes Suisseporcs, forderte in der «SonntagsZeitung», die Wildschweinbestände in der Schweiz müssten massiv reduziert werden. Eine drohende Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest könne nur verhindert werden, wenn das Schwarzwild «mit allen Mitteln bejagt wird», hielt der Suisseporcs-Präsident fest.

Tiertransporte sind heikel

Ganz ähnliche Forderungen hatte Hansjörg Erne zusammen mit Bauernverbands-Geschäftsführer und CVP- Grossrat Ralf Bucher im März in einem Vorstoss erhoben.

Dieser wurde kürzlich im Kantonsparlament beantwortet, wobei die Regierung festhielt: «Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest läuft fast ausschliesslich über verarbeitete Lebensmittel, Schlachtkörper, Nutztiertransporte, Material und Fahrzeuge.» Wildschweine als empfängliche Tierart für die Krankheit würden als mögliche Virusträger «nur sehr kleinräumig zur Verbreitung beitragen», heisst es in der Antwort weiter.

Ernes Befürchtung, die gefährliche Viruserkrankung könnte durch Wildschweine aus dem süddeutschen Raum in den nördlichen Aargau eingeschleppt werden, teilt die Regierung nicht. Eine solche Ausbreitung über den Hochrhein sei sehr unwahrscheinlich, weil für «Haus- und Wildschweine in der Regel zwischen Infektion und Tod weniger als zehn Tage vergehen».