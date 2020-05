«Affront gegenüber Büezer»: Warum drei Aargauer SVP-Nationalräte für ein Dividendenverbot stimmten

Die Debatte erregte vergangene Woche Aufsehen: Der Nationalrat stimmte einem Dividendenverbot für Unternehmen zu, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt haben. Die Namensliste der Abstimmung zeigt: Die Forderung fand auch im rechten Lager Zuspruch. Während die FDP geschlossen gegen die Motion der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit stimmte, lehnte sie die SVP mit 15:38 Stimmen ab. Unter den unterlegenen Befürwortern figuriert etwa Parteipräsident Albert Rösti. Auch drei SVP-Vertreter aus dem Aargau stimmten für die Motion, die Mattea Meyer (SP/ZH) initiiert hatte: Andreas Glarner, Stefanie Heimgartner und Alois Huber.

Glarner bewegte vor allem ein Umstand dazu: Der Bundesrat hat sechs Milliarden Franken in die Arbeitslosenkasse eingeschossen, um die Kurzarbeit zu finanzieren. Im Normalfall zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je hälftig in die Kasse ein. In der Coronakrise braucht es nun zusätzliches Staatsgeld. "Darum war ich der Meinung, dass man bei Kurzarbeit keine Dividenden ausschütten dürfen soll", sagt Glarner.

Für die Badener Neu-Nationalrätin Heimgartner ist es ein "Affront gegenüber dem einfachen Büezer und kleineren Unternehmen", wenn Grossfirmen Kurzarbeit haben und gleichzeitig Dividenden ausschütten. Sie findet, das Geld sollte besonders in der jetzigen Corona-Zeit im Unternehmen bleiben: "Firmen sollten in den schlechten Jahren von den guten leben", sagt Heimgartner. Huber ging es darum, "ein Zeichen nach aussen zu setzen". Es passe moralisch nicht zusammen, in der Krise Kurzarbeit einzuführen und Dividenden zu verteilen. Die Bevölkerung verstehe das nicht. Ausserdem müsse jeder seinen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten.