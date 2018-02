Als Staatsanstalt habe das Unternehmen dem Kanton einst viel weniger Dividende abgeliefert, sagte Verwaltungsratspräsident Ernst Werthmüller. Der Kanton habe Verständnis dafür, «dass wir auch Mittel brauchen, um uns weiter zu entwickeln. Er will uns nicht ausbluten».

Den Vergleich mit anderen Kantonswerken brauche die AEW Energie AG nicht zu scheuen, sagte Werthmüller mit Stolz. Das Unternehmen sei immer an der Spitze, auch wenn es nicht dieselbe günstige Kundenstruktur habe wie manche andere Energieversorger.

Klingnau: Kanton hatte Glück

AEW Energie AG (40-Prozent-Anteil) und Axpo (60-Prozent-Anteil) sind die Unternehmen, die vom Kanton die neue Konzession für das Wasserkraftwerk Klingnau bekommen. Von ihnen stammen die 145 Millionen Franken, dank denen der Kanton sein Budget 2018 ausgeglichen gestalten konnte.

Werthmüller liess durchblicken, dass der Strompreis bei den Verhandlungen mit dem Kanton für die neue Konzession noch nicht so im Keller gewesen sei wie jetzt: «Heute würde man nicht mehr so viel bezahlen.» Man glaube aber an die Wasserkraft: «Sie hat Zukunft.» Gleichwohl investiere man derzeit nur, was nötig sei, da der Strompreis nach einer kleinen Teilerholung wieder im Tief ist.