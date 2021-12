AEW Energie AG Aargau Stromunterbruch - wegen eines defekten Transformators Wegen eines defekten Transformators in einer Transformatorenstation kam es am 10. Dezember um 17:48 Uhr zu einem Stromunterbruch. Davon betroffen waren die Gemeinden Dürrenäsch, Hallwil, Leutwil und Teufenthal.

Die AEW Energie AG ist ein selbstständiges Unternehmen des Kantons Aargau. Severin Bigler

Alle Kunden konnten um 19:10 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Die Reparaturarbeiten sind im Gange. Die AEW Energie AG bedauert den Unterbruch und bittet die betroffenen Stromkunden um Verständnis.

Die AEW Energie AG ist ein selbstständiges Unternehmen des Kantons Aargau. Als integrierter Energiedienstleister engagiert sich die AEW primär im Kanton Aargau mit der Produktion von Strom und Wärme/Kälte sowie als führende Netzbetreiberin und Lieferantin für ihre Kunden. Für die Stromproduktion fokussiert sie auf Wasserkraft sowie Solar- und Windenergie. Zudem erbringt sie Dienstleistungen in netz- und energienahen Bereichen sowie in der Telekommunikation. (has)