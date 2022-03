Äste auf Freileitungsschalter Storch sorgt wegen Nestbau für Stromausfall in fünf Gemeinden Wegen eines Storchs ist es am Sonntagmorgen in den Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen und Unterlunkhofen zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren auch die Telefonie und das Internet.

Rund eine Stunde lang waren die Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen und Unterlunkhofen am Sonntagmorgen ohne Strom. Auch die Telefonie und das Internet fielen aus, wie Alertswiss meldete. Kurz nach 9 Uhr konnte die Störung behoben werden. Die Instandsetzungsarbeiten der betroffenen Leitung seien in Gang, schreibt die AEW Energie AG in einer Mitteilung.

Ein Storch hat da sein Unwesen getrieben. (Symbolbild) Keystone

Schuld am Ausfall hatte ein Storch: Er liess beim Nestbau Nistmaterial – also Äste – auf einen Freileitungsschalter fallen. Das führte um 8.04 Uhr zu einem Erdkurzschluss und einer automatischen Sicherheitsausschaltung in der FSK Bülmoos in Muri. Betroffen waren rund 2200 Kunden. (vro/Argovia Today)