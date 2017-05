Durch diese Glastüre geht niemand gerne – und doch passieren sie Tausende: Die Notfallstation des Kantonsspitals Aarau (KSA) wird Jahr für Jahr von mehr Personen aufgesucht. Nicht alle Fälle sind aus medizinischer Sinn gleich dringend.

Ulrich Bürgi, KSA-Chefarzt und Bereichsleiter Notfallmedizin, steht am Bildschirm und erklärt das Farbensystem: Rot heisst Behandlung innert Sekunden, orange innert fünf Minuten, gelb innert einer halben Stunde. «Bei Zahnschmerzen oder einem Ekzem bleibt ein wenig mehr Zeit.» Die rasche Einteilung hilft Bürgi und seinem Team, zu verhindern, das passiert, was nicht passieren darf: Ein Notfall, der für richtige Notfälle verstopft ist.

Jederzeit kann er im elektronischen System verfolgen, wer wo wie behandelt wird. Der Schockraum, in dem die lebensbedrohlichen Fälle behandelt werden, ist leer. Ein kleines Spital im grossen, hier gibt es alles, was es braucht, um Leben zu retten.

An der Wand hängt eine Uhr mit grossen roten Zahlen, mit dem roten Knopf am Eingang wird sie gestartet. «Sie erinnert daran, dass die Zeit läuft», erklärt der Chefarzt. Jede Sekunde zählt. An diesem Vormittag wird der Raum vorerst nicht gebraucht. «Ein ruhiger Tag», sagt Bürgi und nimmt sich Zeit für ein Interview im Sitzungszimmer der Notfallstation.

Herr Bürgi, die Zahl der Notfallpatienten wächst seit Jahren. Warum?

Ulrich Bürgi: Die Notfallstation am Kantonsspital Aarau ist 1991 eröffnet worden, damals waren es 11 000 Patienten, 2016 schon 46 600. Die Eintritte steigen jährlich und unaufhaltsam. Dafür gibt es verschiedene Ursachen: Bevölkerungswachstum, Überalterung, Hausärztemangel. Sicher hat auch der Konsum von Gesundheitsdienstleistungen zugenommen. Man geht heute schneller zum Arzt als früher. Der Begriff Notfall wird immer mehr gedehnt. Eine Definition gibt es nicht. Was ein Notfall ist, entscheidet der Patient. An uns wenden sich viele Leute, die sich wegen einer Grippe behandeln lassen wollen, obwohl sie diese gut selbst kurieren könnten.

Wie erklären Sie sich diese steigende Anspruchshaltung?

Die Bevölkerung legt mehr Wert auf die Gesundheit. Sie ist besser gebildet, kennt die Auswirkungen, wenn man zu spät zum Arzt geht. Viele Leute sind zudem verängstigt, weil sie im Internet über Krankheiten lesen. Erscheinen etwa zu Beginn der

Zecken-Saison Artikel über Zeckenbisse, werden wir umgehend von Verunsicherten angefragt, die nach einem Waldbesuch Angst vor einer Infektion haben.

Gesundheitsdirektorin Franziska Roth appellierte während ihrer 100-Tage-Bilanzkonferenz an die Eigenverantwortung: «Der Bürger soll nicht wegen jeder Lappalie in den Notfall rennen. Die grosse Anspruchsmentalität im Gesundheitswesen muss gestoppt werden.» Was sagen Sie dazu?

Mit der Eigenverantwortung bin ich absolut einverstanden. Wir müssen uns bewusst sein, dass eine Krankenkassenprämie keine Vorauszahlung ist, um unbeschränkt Leistungen zu konsumieren. Es handelt sich um eine Risikoversicherung für den Fall einer Erkrankung oder Verletzung. Ich wehre mich aber gegen die

Begriffe «Bagatellen» oder «Boboli». Viele dieser Leute leiden wirklich an wesent-

lichen Beschwerden. Mich stört mehr, wenn sie für das gleiche Problem zu drei Ärzten gehen – ins Regionalspital, zum Hausarzt und zu uns. Es darf nicht sein, dass ein Patient am Morgen wegen seiner Ohrenschmerzen den Ohrenarzt aufsucht und am Nachmittag in der Notaufnahme steht, weil er sich absichern will, ob die Diagnose des Ohrenarztes richtig war.