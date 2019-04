Der Interpol-Bericht traf im August 1982 ein. Die sri-lankischen Polizeibehörden hielten fest, es gebe keine Hinweise darauf, dass Ausländer an einem illegalen Kinderhandel beteiligt seien. Honegger wurde also entlastet und beantragte kurz darauf die Sonderbewilligung, die ihr die St. Galler Behörden bis Ende 1984 erteilten.

Die Presse in Sri Lanka berichtete bereits im Dezember 1981 über den Adoptionsmissbrauch. Es war von einem «Ausverkauf von Babys» die Rede und der sri-lankische Sozialminister räumte in Zeitungsinterviews ein, er sei «hilflos, den Kinderhandel in seinem Land zu unterbinden». Claude Ochsenbein, der Schweizer Botschafter in Sri Lanka, schickte damals Zeitungsartikel ans Bundesamt für Ausländerfragen. Ein Jahr später informierte er den Bund über die Ergebnisse seiner «kleinen Erhebung». Er hatte erfahren, dass es sich bei den vermittelten Babys meist um Kinder von ledigen Müttern handle, die nicht rechtzeitig hatten abtreiben können. Diese Frauen würden vorübergehend nach Colombo ziehen, um dort ihr Kind unerkannt zu gebären. In der Hauptstadt würden die Frauen in die Hände von «luschen Schleppern» fallen, die ihnen das Kind abnehmen. Botschafter Ochsenbein sprach von Agenten, die zu einem «korrupten Milieu» gehören. Aus der Schweiz sei ihm nur eine Person bekannt, die als Vermittlerin vor Ort tätig sei: Alice Honegger.

Das Ausmass des Adoptionsbetrugs lässt sich erst erahnen. In den 1980er-Jahren wurden 11'000 Kinder aus Sri Lanka von europäischen Eltern adoptiert, Hunderte von ihnen in die Schweiz. Honegger gilt als Drahtzieherin bei den Sri-Lanka-Adoptionen. Das St. Galler Justiz- und Polizeidepartement stellte ihr die dafür notwendige Sonderbewilligung aus. Immer wieder. Obwohl bei den Behörden von verschiedenen Seiten Beschwerden und Warnungen eingegangen waren. Insgesamt habe der Kanton St. Gallen die Aufsicht über die Adoptionsvermittlung von Honegger «ungenügend wahrgenommen», schreibt Historikerin Sabine Bitter in einem Bericht, den sie im Auftrag des Kantons St. Gallen über die Adoptionen aus Sri Lanka verfasst hat .

Alice Honegger war eine Fürsorgerin aus Bollingen (Rapperswil-Jona) SG. Sie eröffnete 1964 das Mütterheim «Haus Seewarte», in dem sie ledige Frauen aufnahm, die ein Kind gebären und zur Adoption geben sollten. 1979 begann Honegger damit, Adoptionen aus Sri Lanka und Indien zu organisieren. Sie war bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 eine der umtriebigsten und umstrittensten Vermittlerinnen der Schweiz. Inzwischen ist klar, dass damals vieles nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. Auf der Suche nach ihren Wurzeln fanden Adoptierte heraus, dass Name, Geburtsort und Geburtsdatum auf ihren Papieren gefälscht worden sind.

1984 wollte Honegger eigentlich in den Ruhestand treten und nur noch die pendenten Fälle abschliessen, heisst es im Bericht von Historikerin Bitter. Ein Sozialarbeiter sollte die Adoptionsvermittlung für sie weiterführen. Der Kanton St. Gallen hiess dessen Anträge für die Sonderbewilligungen gut, hielt aber fest, dass die Bewilligungen ausdrücklich für ihn gälten. Doch der Sozialarbeiter änderte seine Pläne. Eine Reise nach Sri Lanka sei für seinen Entscheid ausschlaggebend gewesen, sagte er im Mai 2018 zur «SRF-Rundschau». Er habe nicht gutheissen können, wie Honegger zusammen mit ihrer Anwältin vor Ort das Adoptionsverfahren durchgeführt habe.

Damit steckte der Verein definitiv in einer Krise. Die Bewilligungen für Adoptionen durch Honegger liefen ab und ihr Nachfolger hatte sich verabschiedet. Sie musste also davon ausgehen, dass sie im Kanton St. Gallen keine Bewilligung mehr erhalten würde, heisst es im Bericht. So kam es, dass sie im Alter von 69 Jahren selbst einen Neuanfang lancierte. Am 1. Januar 1985 gründete sie in Aarau den Verein Adoptio. «Die Vermittlerin versuchte damit, in einem anderen Kanton Fuss zu fassen und dort die Erlaubnis für zwischenstaatliche Adoptionen zu bekommen», heisst es im Bericht.

Bewilligung für weitere Länder

Die Statuten des Vereins befinden sich im Staatsarchiv des Kantons St. Gallen. Das Dokument liegt der AZ vor. Der Verein verstand sich demnach als Beratungsdienst für Adoptiveltern, der mit Behörden und anerkannten Adoptionsstellen zusammenarbeitet und sich um staatliche Anerkennung von Adoptionsvermittlungen bemüht. Dem Vorstand gehörten neben Honegger vier weitere Personen an.

Wie sehr sich Honegger um die staatliche Anerkennung von Adoptionsvermittlungen bemühte, zeigt ein Schreiben an die Rechtsabteilung des Aargauer Innendepartements. Der Brief ist datiert vom 20. Juni 1985. Auch er befindet sich im Staatsarchiv des Kantons St. Gallen. Er enthält eine Liste von Institutionen, mit denen der Verein «gerne zusammenarbeiten möchte». Dabei beschränkte sich die Vermittlerin nicht nur auf Institutionen in Sri Lanka und Indien. Sie wollte auch Kinder aus Thailand, Korea und von den Philippinen vermitteln.