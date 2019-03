Käthy Farziew-Loosli möchte wissen, was der Flurname Chiembergmatt bedeutet. Ein erster Blick auf die Lage der Flur und das Alter des Namens liefert Erkenntnisse für einen möglichen Deutungsansatz. Die Chiembergmatt liegt in Erlinsbach an der Grenze zur solothurnischen Gemeinde Kienberg. Der Name scheint jedoch nicht geläufig zu sein. Es findet sich einzig auf der jüngsten Landeskarte ein Eintrag – und Frau Farziew-Loosli kennt ihn natürlich. Trotz der nur wenigen Nachweise ist es aber gut möglich, dass es sich um einen alten Namen handeln könnte.

Ungenaue Schreibungen

Dass der Name älteren Ursprungs sein könnte, verrät die Schreibung des ersten Namenteils. Es heisst nämlich «Chiem», obwohl dem Namen eigentlich das schweizerdeutsche Wort «Chien» zugrunde liegt. Weil «n» und «m» in der Aussprache nahe beieinander liegen, konnte diese Verwechslung in Zeiten ohne Rechtschreibung ohne weiteres geschehen. Man schrieb einfach so, wie man den Namen hörte. 1485 ist «am Kymberg» in Füllinsdorf BL für ein Landstück belegt, das heute auch Chienberg heisst, 1467 wird auch der Sissacher Chienberg noch «uff kiemberg» geschrieben und in Gelterkinden wird der Name «Chienberg» noch heute als «Chiemprg» ausgesprochen. Weitere historische Belege zeigen gar Schreibungen wie «Chüe» oder «Küen», jedoch liegt nie ein Bezug zur Kuh oder zum Adjektiv kühn vor.