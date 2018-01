Von Bremgarten geht es mit dem Super-Puma-Helikopter nach Bondo. Zusammen mit dem Katastrophenschutz hilft Cédric Wermuth beim Aufräumen nach dem Bergsturz. Er fährt Bagger, schaufelt Schutt aus der Turnhalle im Dorf, tankt den Saugbagger, poliert seine Schuhe. Er kritisiert, diskutiert und versucht, die Motivation von Brigadier Stefan Christen und den Durchdienern zu verstehen.

Wermuth mag keine Befehle

Seine Kollegen finden, man merke, dass er «keine überdimensionale Motivation» für die Armee habe. «Ich mag keine Uniformen und habe Mühe, Befehle zu befolgen», gibt Wermuth zu. Als er den Tarnanzug wieder abgeben kann, sagt er: «Er ist nicht unbequem, aber in den eigenen Kleidern fühlt man sich schon mehr wie sich selber.» Das Namensschild, die Handschuhe und ein Etui mit Verbandsmaterial darf er als Erinnerung behalten.

Am Dienstag informierte er auf Facebook über die Ausstrahlung der Sendung am Donnerstagabend. Einige hätten nun wieder allen Grund, ihm «Schimpf und Schande an den Kopf zu werfen», weil er es als Armeegegner gewagt habe, drei Tage beim Militär zu verbringen.