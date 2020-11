«Acht Impfdosen habe ich noch, dann ist fertig»: Im Aargau wird der Grippeimpfstoff knapp

Lukas Korner öffnet den Kühlschrank im Impfraum seiner Apotheke in Gränichen und zieht eine Schublade raus. «Acht Grippe-Impfdosen habe ich noch, dann ist fertig», sagt der Präsident des Aargauischen Apothekerverbandes. Apothekerinnen und Apotheker im Aargau dürfen seit dem 1.Oktober gesunde Erwachsene gegen Grippe, FSME (Zecken) und Starrkrampf (bei Verletzungen) impfen. Der Apotheker muss dazu eine Weiterbildung absolviert haben und sich periodisch fortbilden. Zudem braucht es in der Apotheke einen abgetrennten nicht einsehbaren Raum, in der geimpft werden kann. Dort muss auch eine Liege zur Verfügung stehen. Zusätzlich braucht es eine Notfallausrüstung. Korner hat das alles.

Impfungen in Apotheken werden selbst bezahlt

Er und mehrere seiner Apothekerinnen dürfen impfen. Sie haben im Kurs zuerst an Kissen geübt und einander später die harmlose Kochsalzlösung in den Muskel injiziert. Es brauche Überwindung, einen Menschen zu impfen, sagt Korner. «Aber wenn man sich an die Regeln hält, kann nicht viel passieren.»

Impfungen in Apotheken müssen immer selbst bezahlt werden. Eine Übernahme durch die Grundversicherung ist nicht möglich. Jede Apotheke muss einen eigenen Preis definieren. Korner verlangt 41.65 Franken.

Die nächste Lieferung kommt erst im Dezember

Im Wissen darum, dass der Impfstoff dieses Jahr knapp ist, habe er nie aktiv für das neue Angebot geworben, so Korner. Trotzdem stünden bereits über 100 Namen auf der Warteliste. Alles Personen, die er vertrösten musste. Die acht Impfdosen im Kühlschrank sind bereits reserviert. Zusätzliche Dosen werden erst im Dezember geliefert. So kommt es, dass er am nationalen Grippeimpftag gar nicht impfen kann.