Abtwil/Bonstetten Jetzt ist es bestätigt: Für die 25 toten Schafe ist ein Wolf verantwortlich In der Nacht vom 23. auf den 24. März hat der Freiämter Marcel Frei 25 seiner Schafe verloren. Jetzt zeigt das Ergebnis der DNA-Proben, dass es sich um einen Wolfsangriff gehandelt hat.

Ein Wolf hat in Bonstetten Schafe gerissen. Symbolbild: Susanna Meyer

Marcel Frei hat 25 seiner Tiere verloren. Die Schafe waren auf einer Weide in der Zürcher Gemeinde Bonstetten, und wurden dort von einem Wolf angegriffen, wie die Auswertung von DNA-Proben nun ergeben hat. Noch nicht klar ist, ob es sich dabei um das Tier handelt, das einige Tage später in Immensee von einem Zug erfasst und getötet wurde.

Das spiele aber gar keine so grosse Rolle, sagt Frei gegenüber der AZ. «Wir werden es künftig wohl vermehrt mit Wölfen im Flachland zu tun haben.» Er habe nichts gegen den Wolf an sich, erklärt Frei, aber sei halt ein grosses Raubtier. «Wir haben unsere Zäune noch zusätzlich verstärkt, aber wenn der Wolf da rein will, dann kommt er auch irgendwie rein.» Er habe sich für eine Beratung interessiert, bis jetzt aber noch keine erhalten, und auch das Material für die Zäune müsse er selber bezahlen.

Zögerlich trauen sich die Schafe zu Marcel Frei. Sie haben den Wolfsangriff überlebt und erholen sich im Stall in Auw vom Schock. Nathalie Wolgensinger

Auch Herdenschutzhunde setzt Frei ein, um seine Spiegelschafe zu schützen. «Im Moment haben wir zwei Herden, im Herbst werden es aber vier oder fünf sein. Für jede Herde bräuchte es zwei Schutzhunde», erklärt der Bauer. So viele Herdenschutzhunde könne er nicht einsetzen.

Frei hofft, dass es künftig zu einem intensiveren Dialog zwischen Wolf-Befürwortern und -Gegnern komme. Nach dem Angriff hatten sich bereits die Aargauer und die Zürcher Sektion des Bauernverbands gemeldet: Sie fordern, dass künftig «Problemwölfe» abgeschossen werden.