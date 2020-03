«Abstinenz ist nicht mehr das oberste Ziel»: der Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen im Interview

Am 14. Februar 1995 wurde in Zürich die offene Drogenszene auf dem stillgelegten Bahnhof Letten geräumt. In den Jahren zuvor pendelten viele Süchtige aus dem Kanton Aargau regelmässig nach Zürich, um sich zuerst auf dem Platzspitz und später auf dem Letten mit Heroin zu versorgen. Studien zeigen, dass etwa jede zehnte süchtige Person aus dem Aargau kam. Die AZ beleuchtet in einer dreiteiligen Serie, wie sich der Kanton nach der Schliessung der offenen Szenen um die Süchtigen gekümmert hat und wie es jenen, welche die Drogenhölle überlebt haben, 25 Jahre später geht.