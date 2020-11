Abstimmungssonntag: Darüber wird in den Aargauer Gemeinden entschieden

Arni

In Arni wird unter anderem über die Rechnung 2019 und das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 86 Prozent abgestimmt.

Auenstein

Hier wird über die Teilrevision der Gemeindeordnung entschieden. Die Revision wurde eigentlich bereits im Jahr 2018 vom Souverän verabschiedet. Ein Entscheid des Bundesgerichts führte aber dazu, dass sie wieder aufgehoben werden musste. Zur Vorgeschichte geht es hier.

Auw

Die Stimmbürger von Auw entscheiden über die Genehmigung der Verwaltungsrechnung und Bilanz der Einwohnergemeinde 2019 sowie die Genehmigung des Budgets 2021 mit einem Steuerfuss von 108 Prozent.

Bad Zurzach

In Bad Zurzach kommt es zur Referendumsabstimmung gegen die Schlossparkbeteiligung.

Einen weiteren Hinweis zur künftigen Fusionsgemeinde Zurzach finden Sie ganz unten.

Baden

In Baden kommt es zur Ersatzwahl eines Mitglieds des Stadtrats für den Rest der Amtsperiode 2018/2021. Für den zweiten Wahlgang stehen Benjamin Steiner (Team Baden) und Stefan Jaecklin (FDP) zur Wahl.

Bellikon

In Bellikon wird über das Budget 2021 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 89 Prozent,

die Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und die Erhöhung de Pensums Bauamt von heute 170 auf 200 Stellenprozente entschieden. Dazu kommt ein Verpflichtungskredit über 94'500 Franken für die Erneuerung der Werkleitung Kirchweg und ein weiterer Verpflichtungskredit über 965'000 Franken für die Sanierung des Strassenabschnitts im Neuacher, inklusive Werkleitungen.

Berikon

In Berikon wird über das Budget 2021 und den Steuerfuss entschieden. Dazu kommt die Revision Personalreglement und der Austritt aus dem Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Bremgarten. Weiter geht es um vier verschiedene Verpflichtungskredite. Entschieden wird über ein zusätzliches Kunstrasenfeld im Sportzentrum Burkertsmatt (Gemeindeanteil: 742'100 Franken), die Ersatzbeschaffung des Schulmobiliars der Kreissschule Mutschellen (Gemeindeanteil: 178'857 Franken), die Teilrevision Allgemeine Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland (200'000 Franken) und das Smart-Metering/Smart-Grid im Bereich der Elektrizitätsversorgung (1'100'000 Franken).

Büttikon

Auch in Bünzen wird über die Rechnung 2019 sowie das Budget 2021 befunden. Hinzu kommen Vorlagen zur Revision der Satzungen des Abwasserverband Region Wohlen, Kreditanträge von 650 000 Franken für die Sanierung Werkleitungen Obere Brünishalde und von 55000 Franken für den Ersatz und die Modernisierung der Strassenbeleuchtung mit LED-Leuchten (2. Etappe). Ebenso steht ein Dienstbarkeitsvertrag auf Errichtung eines Bau- und Durchleitungsrechts für eine Verteilkabine mit Kabelanlage auf der Parzelle Nr. 474 zur Abstimmung an.

Dintikon

In Dintikon gibt es am 29. November einen Urnengang mit vier Geschäften bei der Einwohnergemeinde und zwei bei den Ortsbürgern. Der Steuerfuss soll auf 98 Prozent belassen werden. Kredite sind für ein Tanklöschfahrzeug und den Generellen Entwässerungsplan nötig.

Ennetbaden

Für die Ersatzwahl des zurückgetretenen Gemeinderats Michel Bischof stellen sich zwei Personen zur Wahl. Es sind die Tanja Kessler-Bosch (Jg. 1977; FDP) und Thomas Kunz (1966; CVP). Bischof tritt per 31. Dezember 2020 zurück.

Für den freien Sitz in der Schulpflege treten Franziska Cekic und Hansjörg Sauter an.

Fahrwangen

Am 29. November stimmen die Fahrwanger an der Urne über das Referendum zum Planungskredit (360'000 Franken) für die Schulhauserweiterung für die Sekundar- und Realschulklassen (SeReal) ab.

Fischbach-Göslikon

In Fischbach-Göslikon kommt die Rechnung 2019 und das Budget 2021 an die Urne. Sowie drei Verpflichtungskredite: 1. 79’100 Franken zur Unterstützung baulicher Massnahmen für die Einführung von Tempo 30 im Ortsteil Fischbach mit Schulhaus. 2. 115’000 Franken für Umbau- und Renovationsarbeiten im Schulhaus Lohren. 3. max. 50’000 Franken als Investitionsbeitrag für die Reaktivierung und Aufwertung «Stille Reuss».

Fislisbach

In Fislisbach ist ein Sitz im Gemeinderat zu vergeben. Es kommt zur Kampfwahl. Drei Männer kämpfen um den letzten freien Sitz.

Holderbank

Holderbank hat die Wintergmeind gestrichen. «Aufgrund der aktuellen Coronasituation hat der Gemeinderat entschieden, auf die Gemeindeversammlung am 18. November zu verzichten», heisst es auf der Gemeindewebsite. Das Budget 2021 kommt nun an die Urne; am 29. November zusammen mit den eidgenössischen kantonalen Abstimmungen.

Islisberg

In Islisberg geht es um die Genehmigung der Rechnung 2019 und des Budget 2021. Zudem wird über den Kreditantrag von 79'600 Fr. für die Erstellung der Schlammentwässerungsanlage (ARA Kelleramt) sowie die Ermächtigung des Gemeinderates zum Abschluss des Gemeindevertrags «Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) Mutschellen-Kelleramt / soziale Dienstleistungen» befunden.

Killwangen

Abgestimmt wird über die Rechnung 2019 und das Budget 2021 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 105 Prozent. Dazu kommt die Ersatzanschaffung Schutzausrüstung Feuerwehr (Bruttokredit in Höhe von 210'000 Franken), die Sanierung und Werterhaltung der ARA (Verpflichtungskredit über 2'570'000 Franken) und die Auslagerung Werkfakturierung (Kredit über 130'000 Franken für die Auslagerung sowie 39'000 Franken für jährlich wiederkehrende Kosten).

Klingnau

Die Gemeinde stimmt über ein Referendum zum Projektierungskredit Sportplätze im Grie über 110'000 Franken ab. Dazu gehört ein zusätzlicher Kunstrasenplatz für den FC Klingnau. Die Gemeindeversammlung hatte dem Kredit deutlich zugestimmt. Anwohner ergriffen erfolgreich das Referendum. Vorgesehen sind nebst dem Fussballplatz auch ein neuer Sandplatz für den Reitverein sowie Plätze für Hündeler und Bogenschützen. Schon 2010 scheiterte ein Fussballplatzprojekt an der Urne.

Möhlin

Die Stimmberechtigten entscheiden hier über das Referendum zum Testplanungskredit für den Entwicklungs- und Wohnschwerpunkt beim Bahnhof Möhlin – und damit über die mögliche Ansiedlung der Schule.

Mühlau

Abgestimmt wird kommunal in Mühlau über die Jahresrechnung 2019 und das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 117 Prozent.

Ober- und Unterentfelden

Beide Entfelden stimmen über die Erneuerung der Schulinformatik ab. Von den benötigten 1,8 Millionen Franken übernimmt Oberentfelden proportional zur Einwohnerzahl 1,215 Millionen.

Oberlunkhofen

In Oberlunkhofen befinden die Stimmbürgerinnen und -bürger über eine Steuersenkung von zwei Prozentpunkten von 76 auf 74 Prozent. Ausserdem geht es um einen Bruttokredit für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED–Leuchten und einen Verpflichtungskredit für eine Schlammentwässerungsanlage auf der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen. Ferner wird über die Investition des Gemeindeverbandes Regionale Alterszentren über 25,8 Millionen Franken für die Sanierung und den Ergänzungsbau des Altersheims Bärenmatt in Bremgarten entschieden. Alle Abstimmungs-Vorlagen finden Sie hier.

Oberrohrdorf

Severine Jegge (CVP) und Thomas Schneider (FDP) treten nochmals zum zweiten Wahlgang an für den freien Gemeinderatssitz. Angela Kaiser-Michel (parteilos) tritt nicht mehr an. Im ersten Wahlgang hatte niemand das absolute Mehr von 776 Stimmen erreicht.

Obersiggenthal

Hier geht es um drei Abstimmungen. Zum einen um den Kredit über 11,4 Millionen Franken für das neue Schulhaus Goldiland, dazu um den Kredit von 9,195 Millionen Franken für die Sanierung des Hallen- und Gartenbades und das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 110 Prozent. Aktuell liegt er bei 105 Prozent. Die Vorlagen sind umstritten bei den Ortsparteien.

Oberwil-Lieli

In Oberwil-Lieli stehen gleich zehn Vorlagen auf Gemeindeebene an. Nebst Jahresrechnung 2019 und dem Budget 2021 (Steuerfuss 57 Prozent) geht es unter anderem um die Genehmigung der Investition des Gemeindeverbandes Regionale Alterszentren Bärenmatt Bremgarten über total 25,8 Mio Franken; um die Ermächtigung zum Abschluss des Gemeindevertrages über die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Arni, Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli und Rudolfstetten-Friedlisberg im KESD Mutschellen-Kelleramt; um einen Kredit von 311’600 Franken für die Erstellung einer Schlammentwässerungsanlage auf der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen; um einen Verpflichtungskredit von 1'693'000 Fr. für die Erschliessung der künftigen Baulandparzellen Juchächer und zur Ermächtigung an den Gemeinderat zum Landverkauf der 8 bis 10 Parzellen im Juchächer; um die Genehmigung der Ersatzbeschaffung des Schulmobiliars der Kreisschule Mutschellen von 595'000 (Anteil Gemeinde 115'430 Fr.)

Remigen

Die Anwohner entscheiden über den Beitritt zum Jurapark Aargau, das Budget 2021 der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde und die Steuerfusserhöhung von 95 auf 98 Prozent.

Rudolfstetten-Friedlisberg

Im September hat die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands Sport-, Freizeit- und Begegnungszen­trum Burkertsmatt einen Zwei-Millionen-Kredit für einen zweiten Kunstrasenplatz grossmehrheitlich bewilligt. Nun muss der Souverän der drei beteiligten Gemeinden Widen, Rudolfstetten-Friedlisberg und Berikon über die einzelnen Gemeindebeiträge befinden. Wie in Berikon fällt der Entscheid in Rudolfstetten am Sonntag an der Urne.

Schöftland

Die Schöftlerinnen und Schöftler entscheiden unter anderem über die Initiative, die verlangt, dass die zehn Hektaren in der «Hegmatte» zu einer Landschaftsschutzzone werden.

Sisseln

Der Gemeinderat lässt an der Urne über die Verlängerung des Rück- und Vorkaufsrechtes für die Industrieparzelle 1359 der Recycling Energie AG abstimmen.

Tegerfelden

In Tegerfelden kommt es im Gemeinderat zur Ersatzwahl für den zurücktretenden Marius Erdin.

Unterlunkhofen

Die Unterlunkhofer entscheiden u.a. über die Rechnung 2019 und das Budget 2021 (69 Prozent Steuerfuss) und ebenfalls über die Genehmigung der Investition für die Sanierung/Neubau des Alterszentrum Bärenmatt in Bremgarten (25,8 Mio.)

Villnachern

An der Urne entscheiden die Stimmberechtigten über einen Projektierungskredit von 80'000 Franken für weitere Abklärungen zum Schwimmbad und einen weiteren Projektierungskredit von 70'000 Franken für die Sanierung des Mehrzweckgebäudes inkl. Kindergarten. Dazu über den Verpflichtungskredit Car-Sharing Station von CHF 35'000, den Verkauf Grundstück "Blume" Letzistrasse 1 und die Genehmigung der Vereinbarung über die forstliche Zusammenarbeit bzw. die Führung des Forstbetriebs Brugg. Auch über das Budget 2021 der Einwohnergemeinde und der Ortsbürgergemeinde wird abgestzimmt.

Würenlingen

Sowohl für den freien Gemeinderatssitz als auch für das Amt des Gemeindeammanns kommt es in Würenlingen zu einer Kampfwahl.

Zurzach

Für die neue Fusionsgemeinde Zurzach wird per 2022 der neue Gemeinderat gesucht. Während im Wahlkreis 2 (Bad Zurzach) die drei Sitze im ersten Wahlgang besetzt werden konnten, wird im Wahlkreis 1 am ein zweiter Wahlgang notwendig. Von den insgesamt vier Sitzen konnten erst deren drei besetzt werden.