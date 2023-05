Abstimmungskampf «Völlig utopisch und nicht sinnvoll:» Bürgerliche werben für ein Nein zur kantonalen Klimaschutz-Initiative Knapp drei Wochen vor dem Abstimmungssonntag meldet sich ein Komitee aus SVP, FDP und Mitte zu Wort: Die drei bürgerlichen Parteien empfehlen ein Nein zur kantonalen Klimaschutz-Initiative. Auch die GLP lehnt das Volksbegehren von SP und Grünen ab, ist aber nicht im Komitee vertreten.

Wie stark soll der Kanton die energetische Sanierung von Häusern fördern? SVP, FDP und Mitte finden, die bisherigen Mittel reichten aus. Bild: Keystone/QC-Expert AG

Vor zwei Monaten hat das Pro-Komitee mit Vertretungen von SP, Grünen und Baubranche die Ja-Kampagne für die kantonale Klimaschutz-Initiative lanciert. Das Volksbegehren verlangt, dass pro Jahr mindestens drei Prozent der Aargauer Gebäude, vorab jene mit Baujahr 2000 oder älter, energetisch saniert werden.

Bis 2050 sollen alle Sanierungen durchgeführt worden sein, der Regierungsrat rechnet bei einer Umsetzung der Initiative mit Mehrkosten von rund elf Millionen Franken pro Jahr. Die kantonale Initiative sieht keinen konkreten Frankenbetrag für die Fördermassnahmen vor.

Knapp drei Wochen vor dem Abstimmungssonntag vom 18. Juni meldet sich auch die Gegnerschaft zu Wort. In einer gemeinsamen Mitteilung werben SVP, FDP und Mitte für ein Nein zur Klimaschutz-Initiative. Die drei bürgerlichen Parteien weisen darauf hin, dass auch der Aargauer Regierungsrat und eine Mehrheit des Grossen Rats das Volksbegehren ablehnen.

Fördergelder für Gebäudesanierungen reichen aus Sicht der Gegner

Aus ihrer Sicht macht es keinen Sinn, das Förderprogramm Energie aufzustocken und eine Sanierungsquote von drei Prozent ins Gesetz zu schreiben. «Das Förderprogramm wurde auf dieses Jahr bereits stark erhöht, da die Nachfrage nach Förderungen höher war», schreiben die Parteien. Damit könne das Programm konstant und verlässlich fortgeführt werden, neu stünden jährlich 32 Millionen Franken an Fördergeldern zur Verfügung.

Die Initianten wollten diesen Beitrag nochmals massiv auf 48 Millionen aufstocken, wobei der Kanton seinen Beitrag auf 18 Millionen verdoppeln müsste, schreiben die Gegner. Im Initiativtext sind indes keine Beträge enthalten, dort heisst es nur, der Kanton solle so viele eigene Mittel einsetzen, «dass die Summe von Sockelbeitrag und Ergänzungsleistungen gemäss CO 2 -Gesetz des Bundes dem Anteil der aus dem Kanton Aargau abfliessenden CO 2 -Abgaben entspricht».

Für SVP, FDP und Mitte stellt sich dabei die Frage, «ob dies dem Klima hilft». Aktuell seien das Material und vor allem das fehlende Personal problematisch, es fehle nicht an Geld. Um die zusätzlichen Mittel auszugeben, wären aus Sicht der Gegner massiv höhere Förderungen notwendig. «Das würde zu starken Mitnahmeeffekten und damit zu einem ineffizienten Einsatz von staatlichen Mitteln führen», befürchten sie.

GLP sagt zwar Nein, engagiert sich aber nicht im Komitee

Drei Prozent aller Gebäude pro Jahr energetisch zu sanieren, ist laut SVP, FDP und Mitte «völlig utopisch und würde dazu führen, dass noch mehr Handwerker aus dem Ausland rekrutiert werden müssten». Das Fazit der Gegner für ihre Nein-Empfehlung lautet demnach: «Die kantonale Initiative ist teuer, unnötig und bringt dem Klima nichts.»

Nicht dabei im Komitee ist die GLP, die im Grossen Rat die Initiative ebenfalls ablehnte. An der Mitgliederversammlung Ende März fasste auch die Basis der Grünliberalen die Nein-Parole. Der Entscheid fiel damals klar, zugleich wurde aber auch ein Antrag angenommen, die GLP solle sich in keinem Nein-Komitee engagieren.