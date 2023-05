Abstimmungskampf Ombudsstelle im Aargau: «Ein Tiger im Dienst der Bevölkerung, der auch der Verwaltung mal eine Tatze geben kann» Ein überparteiliches Komitee setzt sich für ein Ja zu einer kantonalen Ombudsstelle am 18. Juni ein. Ein solches Angebot könnte unnötige Rechtsverfahren verhindern, zwischen Bevölkerung und Behörden vermitteln und das Vertrauen in die Verwaltung stärken, argumentieren die Mitglieder.

Pressekonferenz des überparteilichen Abstimmungskomitees «Ja zur Ombudsstelle Aargau», von links: Selina Egger, Co-Geschäftsleitung Arbeit Aargau, Daniel Hotz, ALV, Alain Burger, SP, Lukas Huber, GLP, Harry Lütolf, die Mitte, Andreas Fischer, Grüne, Uriel Seibert, EVP. Bild: Sandra Ardizzone

Der Kanton Zürich hat seit 52 Jahren eine Ombudsstelle, im Aargau soll dieses Angebot neu geschaffen werden. Im Grossen Rat wurde die Realisierung einer solchen Stelle, bei der sich die Bevölkerung kostenlos mit Anliegen und Beschwerden im Umgang mit Behörden melden kann, knapp angenommen. 73 Ja zu 66 Nein lautete das Resultat, wobei SP, Grüne, EVP, GLP und Mitte dafür stimmten, während SVP und FDP die Ombudsstelle ablehnten.

Definitiv ist das Ja des Grossen Rats aber nicht, der Antrag auf ein Referendum wurde im Parlament klar gutgeheissen, deshalb entscheidet am 18. Juni das Aargauer Stimmvolk. Die Ombudsstelle würde pro Jahr zwischen 750’000 und 900’000 Franken kosten, bei einem Ja an der Urne könnte sie am 1. Januar 2024 starten. Am Dienstag hat das Ja-Komitee den Abstimmungskampf eröffnet und an einer Medienkonferenz die Argumente für die Einführung der Stelle präsentiert.

Tiger ohne scharfe Krallen – aber neutral und unabhängig

Lukas Huber (GLP) betonte, die geplante Ombudsstelle sei keineswegs ein zahnloser Verwaltungstiger, wie dies die rechtsbürgerlichen Gegner darstellten. «Es ist vielmehr ein Tiger im Dienst der Aargauerinnen und Aargauer, der auch der Verwaltung die Tatze geben kann», sagte er. Dabei sei es unerheblich, dass der Tiger keine allzu scharfe Krallen habe – die Ombudsstelle hat kein Weisungsrecht gegenüber Verwaltung und Behörden.

SP-Grossrat Alain Burger sagte, die Ombudsstelle sei nicht der Regierung, sondern dem Grossen Rat unterstellt und sei damit neutral. «Sie ist unabhängig von Verwaltung und Behörden und kann ihre Aufgabe objektiv und ohne Einflussnahme wahrnehmen», ergänzte er. Eine solche Stelle, die Beschwerden und Anliegen fair behandle, schaffe Vertrauen in der Bevölkerung. «Während der Coronapandemie mit den staatlichen Massnahmen wäre dies hilfreich gewesen», hielt er fest.

Ombudsperson ähnlich wie Friedensrichter

Harry Lütolf (Mitte) verglich die Ombudsstelle mit den Friedensrichtern. Mit dieser Institution könnten viele Gerichtsverfahren verhindert werden, auch die Ombudsperson solle Frieden stiften, sagte er. Es gehe nicht darum, Anwalt der Bürger zu sein, die Ombudsstelle könne auch zum Schluss kommen, die Verwaltung habe richtig gehandelt. «Aber schon ein Gespräch, eine Intervention hilft», sagte Lütolf, der mit 400 bis 500 Fällen pro Jahr für die Ombudsstelle rechnet.

Andreas Fischer Bargetzi (Grüne) sagte, es gebe Leute, für die Kontakte mit Amtspersonen unangenehm seien. «Es kommt vor, dass Leute den Eindruck haben, jemand am Schalter nutze seine Macht aus.» Der Grüne bekommt ab und zu Anrufe von Personen, die fragen, ob die Behörden etwas dürften – das seien Fälle für die Ombudsstelle. Diese könne auch helfen, juristisch korrekte, aber für viele unverständliche Formulierungen in offiziellen Schreiben zu erklären.

Blitzableiter für wütende Bürger und Anlaufstelle für Whistleblower

Für Uriel Seibert (EVP) ist die Ombudsstelle eine Investition, die sich finanziell lohnt. «Sie hat eine Funktion als Blitzableiter, entlastet die Verwaltung und verhindert teure Rechtsfälle.» Im Kanton Zürich wendeten sich Bürger wütend an die Stelle, danach habe sich der Groll meist verzogen. «Die Ombudsstelle hilft, Behördenfehler rasch zu erkennen, und führt zu einer effizienteren Verwaltungsführung», sagte Seibert.

Selina Egger, Co-Geschäftsführerin des Gewerkschaftsdachverbandes Arbeit Aargau, sieht die Ombudsstelle als Möglichkeit, unnötige Hürden abzuschaffen. «Mit einem Ja am 18. Juni wird ein Zeichen gesetzt, dass Fragen und Anliegen ernst genommen werden», sagte Egger. Betroffene wüssten heute nicht, an wen sie sich wenden könnten. Zudem sei es oft Glückssache, ob ein Anliegen in der Verwaltung aufgenommen werde.

Daniel Hotz, Geschäftsführer des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, hielt fest: «Bei der Ombudsstelle können Missstände am Arbeitsplatz gemeldet werden, sie bietet Schutz für Whistleblower.» Auch die Gemeinden könnten sich dem Angebot anschliessen, und weil die Lehrpersonen kommunal angestellt sind, hofft Hotz, dass dies möglichst viele Gemeinden tun.