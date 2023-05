Abstimmungskampf FDP, SVP und Gewerbeverband kämpfen gegen den Verwaltungstiger und sagen Nein zur kantonalen Ombudsstelle Unnötig und teuer sei die geplante Ombudsstelle, die Bürgerinnen und Bürgern bei Problemen mit der Verwaltung zur Verfügung stehen soll. So argumentiert ein rechtsbürgerliches Komitee, das für ein Nein bei der Abstimmung am 18. Juni kämpft und den Verwaltungstiger verhindern will.

Das Nein-Komitee zur Ombudsstelle: Timo Stettler (Projektleiter), Benjamin Giezendanner (Präsident Aargauischer Gewerbeverband), Andreas Glarner (Präsident SVP Aargau), Sabina Feiermuth (Präsidentin FDP Aargau), Anna Staub (Vizepräsidentin Jungfreisinnige Aargau) und Stefan Huwyler (Geschäftsführer FDP Aargau, von links). Fabio Baranzini

Schon in der Anhörung und im Grossen Rat hatten sich FDP, SVP und Gewerbeverband gegen eine kantonale Ombudsstelle eingesetzt. «Dass im Aargau eine solche Stelle möglich ist, steht in der Kantonsverfassung als Kann-Formulierung», sagte FDP-Geschäftsführer Stefan Huwyler an der Medienkonferenz des Nein-Komitees und stellte sogleich klar, dass dieses den Verwaltungstiger bekämpfen werde.

Ein traurig blickender Tiger hinter einem Schreibtisch, halb verdeckt von einem Aktenstapel, daneben eine Uhr – mit diesem Sujet wollen FDP, SVP und Gewerbeverband laut Projektleiter Timo Stettler die Abstimmung am 18. Juni gewinnen. Verteilt wurde an der Medienkonferenz auch ein Säcklein mit orangen Figürchen, die auf den ersten Blick an Gummibärchen erinnern, sich aber als Seife entpuppen.

Freiermuth: Grossratsmitglieder sind heute schon Ombudsleute

Sabina Freiermuth, FDP-Kantonalpräsidentin und Grossrätin. Bild: Fabio Baranzini

«Für eine gut geschmierte Verwaltung, Nein zum Verwaltungstiger», steht als Slogan darauf. FDP-Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth findet es bedenklich, dass der Bevölkerung suggeriert werde, die Behörden würden schlecht arbeiten. Das schwäche die Institutionen, kritisierte sie, die Prozesse funktionierten in 99 Prozent der Fälle tadellos.

«Und sonst gibt es 140 Ombudsleute, das sind die Mitglieder des Grossen Rates», betonte sie. «Uns kann man schreiben oder anrufen, wir haben die Aufgabe, die Regierung und Verwaltung zu beaufsichtigen, dafür braucht es keine neue Ombudsstelle.» Besonders stossend findet es Freiermuth, dass die Stelle auch nach abgeschlossenen Rechtsverfahren nochmals tätig werden könnte – damit sei das Fuder definitiv überladen.

Glarner: Ombudsmann sucht selber nach Themen

Andreas Glarner, SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat. Bild: Fabio Baranzini

SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner warnte davor, die Ombudsstelle würde hohe und unnötige Kosten verursachen. Vorgesehen seien 300 bis 400 Stellenprozent, gerechnet werde mit Kosten von 700'000 bis 900'000 Franken, doch dies ist laut Glarner nur der Anfang. Weil sich Gemeinden gratis an der Stelle beteiligen könnten, dürften die Kosten rasch deutlich höher liegen.

Nicht eingerechnet sei zudem der enorme Zusatzaufwand für Private, Unternehmen, Verwaltung und Gemeinden, der durch die Ombudsstelle ausgelöst werde. Schliesslich bestehe die Gefahr, dass sich der Ombudsmann selber Themen suche, wie dies im Kanton Zürich passiere. So würden Aufwand und Kosten für die Administration steigen und der Staatsapparat aufgebläht, befürchtet der SVP-Nationalrat.

Giezendanner: Bürokratie als grösste Sorge der Gewerbler

Benjamin Gienzendanner, Gewerbeverbands-Präsident und SVP-Nationalrat. Bild: Fabio Baranzini

Regelmässig sei die grosse Bürokratie im Sorgenbarometer der Aargauer Unternehmer ganz oben, sagte Gewerbeverbandspräsident Benjamin Giezendanner. «Ich werde immer wieder gefragt, was wir tun, um die Bürokratie einzudämmen: Mit einem Nein zur Ombudsstelle haben wir die Möglichkeit dazu», hielt der SVP-Nationalrat fest. Die Stelle, die zwischen der Verwaltung und der Bevölkerung stehe, ist aus seiner Sicht unnötig.

Wirkungsvoller seien Verbände, das habe kürzlich ein Fall gezeigt, bei dem ein Baugesuch bei einer kantonalen Stelle nicht behandelt wurde. Es zeigte sich laut Giezendanner, dass die zuständige Person die Akten aus gesundheitlichen Gründen nicht bearbeiten konnte. Nach der Intervention sei das Gesuch weitergeleitet worden, «wir als Verband sind die beste Ombudsstelle und machen das erst noch im Milizsystem», sagte er.

Staub: Breit aufgestelltes Komitee mit über 70 Mitgliedern

Anna Staub, die Vizepräsidentin der Aargauer Jungfreisinnigen, sieht ein Nein zur Ombudsstelle als logische Umsetzung des Slogans «mehr Freiheit, weniger Staat». Sie kritisierte die Stelle als zahnlosen Tiger, denn sie habe kein Weisungsrecht, zudem sei sie nicht zuständig für Beschwerden oder Anliegen bei Unternehmen im Kantonsbesitz.

Staub hielt fest, dass sich bereits über 70 Personen dem Nein-Komitee angeschlossen hätten, dem FDP, SVP und EDU, Junge SVP, Jungfreisinnige und Gewerbeverband angehörten. «Und die Zahl der Komitee-Mitglieder steigt weiter», sagte die Jungfreisinnige, die zuversichtlich ist, dass es am 18. Juni ein Nein zur Ombudsstelle geben werde.