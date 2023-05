Abstimmungen «Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen»: Gegner des S-Bahn-Ausbaus lancieren den Abstimmungskampf Am Dienstag hat das überparteiliche Komitee seine Argumente gegen den Bahnausbau im Fricktal präsentiert.

Das überparteiliche Nein-Komitee: Mario Gratwohl (SVP), Tim Voser (Jungfreisinnige), Michael Wetzel (Die Mitte), Gertrud Häseli (Grüne), Silvan Hilfiker (FDP) und Stefan Huwyler (FDP). Bild: zvg

Am 18. Juni stimmt die Aargauer Stimmbevölkerung über eine Taktverdichtung der S-Bahn zwischen Stein-Säckingen und Laufenburg ab. Am Dienstag hat das überparteiliche Nein-Komitee seine Argumente präsentiert. Die Gegner sind überzeugt, «dass eine überhastete Realisierung der Taktverdichtung weder der Mobilitätsentwicklung noch dem Gesamtkanton dient». Ausserdem stünden die Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen des Projekts.

Die umgehende Umsetzung des Ausbaus ohne Einbezug eines gesamtheitlichen, überregionalen Mobilitätskonzeptes sei nicht sinnvoll und verhindere im schlimmsten Fall sogar bessere, wirklich nachhaltige Lösungen. «Mobilitätsplanung kann und darf nicht isoliert in einer Region erfolgen», heisst es in der Mitteilung des Komitees.

Finanzpolitisch nicht zu verantworten

Auch finanzpolitisch sei ein Ausbau nicht zu verantworten. Der Ausbau inklusive der jährlichen Folgekosten kommt den Kanton auf 61 Millionen Franken zu stehen. Mit der Teuerung, dem Fachkräftemangel, dem Krieg in der Ukraine, dem Energiemangel und der steigenden Migration gebe es bereits massive finanzpolitische Herausforderungen.

Die Gegnerinnen und Gegner sind auch überzeugt, dass gar keine Nachfrage für den Halbstundentakt zwischen Stein-Säckingen und Laufenburg bestehe. Das Verkehrsdepartement rechnet für das Jahr 2023 an einem durchschnittlichen Werktag mit 1440 Passagieren bei Einführung eines Halbstundentaktes. Bei einem Stundentakt wären es 1240 Passagiere. «Die sehr hohe Investition» in einen Halbstundentakt, der von nicht einmal 1500 Personen genutzt werde, stehe in keinem angemessenen Verhältnis.

Weiter weist das Nein-Komitee daraufhin, dass das Sisslerfeld mit dem S-Bahn-Angebot nicht erschlossen würde und der Ausbau diesbezüglich keinerlei Nutzen generiere. (az)