Abstimmungen «Die Teuerung ist schlimm genug!» - Gewerkschafts-Sekretärin mobilisiert in Aarau gegen die AHV21 An der Jahresversammlung von ArbeitAargau ging es um die Altersvorsorge - und darum, was die AHV21 mit den Stromengpässen zu tun hat.

SGB-Zentralsekretärin Gabriela Medici kämpft gegen die AHV 21. Carole Lauener

Teuerung, Altersarbeitslosigkeit, Energiekrise: Für Leute mit kleinem Portemonnaie sind es schwierige Zeiten. Darüber sprach Gabriela Medici, Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB), an der Jahresversammlung des Gewerkschaftsdachverbands Ar-beit Aargau. Nach einer Begrüssung durch Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) sprach Medici über Argumente gegen die AHV21, über die am 25. September abgestimmt wird.

«Die Teuerung wird in den nächsten Jahren extrem aufs Portemonnaie schlagen», sagte Medici. «Da auch noch Renten abzubauen, macht keinen Sinn – schliesslich wird die finanzielle Belastung der Rentnerinnen und Rentner sowieso schon steigen.»

Medici: «Die Frauen tragen schon genug Lasten»

Ausserdem kritisierte Gabriela Medici die Erhöhung des Rentenalters für Frauen. «Frauen erhalten heute schon deutlich weniger Rente als Männer, weil sie einen Grossteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen. Dass sie jetzt auch noch diese Rentenaltererhöhung hinnehmen sollen, ist nicht akzeptabel.»

Allerdings, so Medici weiter, sei ein Nein zur AHV21 nicht nur im Interesse der Frauen. «Schliesslich werden Renten an Ehepaare gemeinsam ausgezahlt – also sind alle Männer, die mit Frauen verheiratet sind, auch benachteiligt.» Die Zentralsekretärin gab sich am Anlass von Arbeit Aargau kämpferisch und rief dazu auf, mehr für ein Nein zur Vorlage zu werben. «Es gibt eine Chance, dass wir gewinnen – aber wir müssen alles geben, bis zur letzten Sekunde.»

«Schlimmers wirds nicht mehr»

Um die Mitglieder von Arbeit Aargau zu mobilisieren, griff Medici auch zu dunklen Szenarien: «Wenn diese Vorlage angenommen wird, dann ist das nur der Anfang eines weiteren Rentenabbaus. Die Erhöhung des Rentenalters auf mindestens 67 Jahre ist dann nicht mehr weit. Absichtserklärungen in diese Richtung sind schon längst unterzeichnet», so Medici.

Werde die AHV21 hingegen abgelehnt, würden nachher wieder ausgewogenere Vorlagen entwickelt, ist Medici überzeugt. «Die Vorlagen danach werden besser – schliesslich kann es schlechter als die AHV21 kaum werden.»