Abstimmungen 13. Juni CO2, Trinkwasser, Pestizid, Antiterror, Covid: Das sind die Knackpunkte der fünf Vorlagen – und die Abweichler im Aargau Der 13. Juni wird ein heisser Abstimmungssonntag mit fünf brisanten nationalen Vorlagen. Wir schaffen Überblick: die wichtigsten Fakten, die umstrittensten Punkte und eine Übersicht aller Parolen der Aargauer Parteien – mit interessanten Abweichungen.

CO 2 -Gesetz

Worum es geht: Mit dem CO 2 -Gesetz soll der Treibhausgasausstoss in der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 halbiert werden. Die CO 2 -Abgaben auf fossilen Brennstoffen werden erhöht, wer ein Flugticket kauft, muss ebenfalls CO 2 -Abgaben bezahlen. Bei Gebäuden und Neuwagen gelten neue Zielwerte. Die Abgaben werden rückverteilt, das geschieht direkt über die Krankenkassen und indirekt über den Klimafonds. Das Wirtschaftskomitee «Nein zum CO 2 -Gesetz» hat mit Unterstützung der SVP das Referendum ergriffen.

Knackpunkte: Die Lenkungsabgaben. Das Gesetz setzt auf das Verursacherprinzip. Wer mehr CO 2 -Ausstoss verursacht, bezahlt auch mehr. Wer wenig fliegt, erhält Geld. Die Gegner bekämpfen die neuen Abgaben und Vorschriften. Sie sagen, das Gesetz sei teuer und nutzlos, denn die CO 2 -Emissionen der Schweiz würden nur einen Bruchteil des globalen Ausstosses ausmachen.

Allerdings setzt sich auch das Komitee «Für eine soziale und konsequente Klimapolitik» gegen das Gesetz ein. Es besteht unter anderem aus Regionalgruppen des Klimastreiks. Ihnen geht das Gesetz zu wenig weit.

Die Abweichler: Die FDP Schweiz sagt Ja zum CO 2 -Gesetz, die FDP Aargau aber hat die Nein-Parole beschlossen. Sie ist nicht geschlossen dagegen, Nationalrat Matthias Jauslin etwa folgt der Mutterpartei. Auch die Aargauer Regierung befürwortet das Gesetz. Auf der anderen Seite kämpft die Klimajugend an der Seite der SVP gegen die Vorlage.

Parolen der Aargauer Parteien zum CO2-Gesetz Partei Parole SVP Nein SP Ja FDP Nein Die Mitte Ja Grüne Ja GLP Ja EVP Ja EDU Nein

Übersicht über die Abstimmungsvorlagen:

Agrarinitiativen: Trinkwasserinitiative und Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»

Worum es geht: Die beiden Agrarinitiativen wollen den Einsatz von Chemie in der Lebensmittelproduktion reduzieren. Die Trinkwasserinitianten sagen, das Recht auf sauberes Trinkwasser sei gefährdet. Sie fordern, dass nur noch diejenigen Landwirtschaftsbetriebe Direktzahlungen erhalten, die weder Pestizide noch prophylaktisch Antibiotika einsetzen. Zudem sollen sie nur so viele Tiere halten, wie sie mit Futter vom eigenen Betrieb ernähren können.

Die Pestizidinitiative verlangt ein Verbot synthetischer Pestizide in der Landwirtschaft. Auch ein Importverbot für Lebensmittel, bei deren Produktion synthetische Pestizide eingesetzt wurden, sieht die Initiative vor.

Knackpunkt: Die Umsetzbarkeit. Beide Initiativen werden von den Gegnern als «extrem» betitelt. Inwiefern der Passus mit dem hofeigenen Futter bei der Trinkwasserinitiative überhaupt umsetzbar ist, wird aber teilweise auch von Befürwortern angezweifelt. Die Gegner sagen bei beiden Initiativen, die Lebensmittel würden teurer, konventionell produzierte würden dann importiert, die Landwirte aber müssten um ihre Existenz kämpfen. Die Übergangsfrist bis zur Umsetzung beträgt bei der Trinkwasserinitiative acht Jahre, bei der Pestizidinitiative zehn Jahre. In dieser Zeit sei die Umstellung der Betriebe möglich, sagen die Befürworter.

Die Abweichler: Der Verband der Biobauern, Biosuisse, lehnt die Trinkwasserinitiative ab. Die Bio- und Kleinbauern unterstützen aber die Pestizidinitiative. Die Jungfreisinnigen sind, zusammen mit Vertretern von GLP und FDP, in einem liberalen Komitee für die Trinkwasserinitiative. Sie sei liberal, weil sie keine Verbote vorsieht, sagen sie. Das geht gegen die Haltung der kantonalen FDP. Die Jungfreisinnigen lehnen aber die Pestizidinitiative ab, die GLP hat bei dieser Stimmfreigabe beschlossen. Der Aargauer Regierungsrat lehnt beide Initiativen ab.

Parolen der Aargauer Parteien zu den Agrarinitiativen Partei Parole Trinkwasserinitiative Parole Pestizidinitiative SVP Nein Nein SP Ja Ja FDP Nein Nein Die Mitte Nein Nein Grüne Ja Ja GLP Ja Stimmfreigabe EVP Stimmfreigabe Ja EDU Nein Nein

Covid-19-Gesetz

Worum es geht: Das Covid-19-Gesetz wurde vom Parlament im September 2020 in Kraft gesetzt. Weil von einem Bürgerkomitee (unter anderem mit den «Freundinnen und Freunden der Verfassung») das Referendum ergriffen worden ist, kommt es zur Volksabstimmung. Das Covid-19-Gesetz regelt die Entschädigungen für Arbeitnehmende, Unternehmen, Kultur, Sportvereine und Medien, die wegen der Coronaeinschränkungen in finanzielle Nöte gerieten.

Der Bund kann mit dem Gesetz weiter die Kantone bei Entschädigungen unterstützen und Ausnahmen bei der Zulassung von Medikamenten beschliessen. Nicht im Covid-19-Gesetz geregelt sind Schliessungen von Geschäften und Restaurants, Veranstaltungs- und Versammlungsverbote, Homeoffice- und Maskenpflicht oder das Impfen. Diese Massnahmen regelt das Epidemiengesetz, das bereits 2013 gutgeheissen wurde.

Knackpunkt: Würde das Gesetz abgelehnt, würde es im September ausser Kraft treten – ein Jahr, nachdem es beschlossen und in Kraft gesetzt wurde. Die gesetzlichen Grundlagen für die wirtschaftlichen Hilfen gäbe es nicht mehr. Die Gegner argumentieren, das Gesetz sei undemokratisch, das Volk hätte befragt werden müssen. Wirtschaftliche Hilfen könne das Parlament auch bei einem Nein weiter beschliessen.

Die Abweichler: Die SVP hat Stimmfreigabe beschlossen, die EDU sagt Nein. Alle anderen Parteien befürworten das Covid-19-Gesetz.

Parolen der Aargauer Parteien zum Covid-19-Gesetz Partei Parole SVP Stimmfreigabe SP Ja FDP Ja Die Mitte Ja Grüne Ja GLP Ja EVP Ja EDU Nein

Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus

Worum es geht: Das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus soll der Polizei die nötigen Mittel geben, um terroristische Aktivitäten zu bekämpfen und zu verhüten. Sie könnte präventiv einschreiten, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass von jemandem eine terroristische Gefahr ausgeht. Massnahmen wie Gesprächsteilnahmepflicht, Meldepflicht, Kontakt- und Ausreiseverbote oder Hausarrest sind für Personen ab zwölf Jahren vorgesehen. Das Komitee «Nein zum Willkür-Paragraphen», dem die Jungen Grünen, die Juso, die Jungen Grünliberalen und die Piratenpartei angehören, hat das Referendum ergriffen.

Knackpunkte: Die Einschätzung, jemand könnte terroristisch aktiv werden, reicht, damit die Polizei einschreiten darf. Die Massnahmen werden nicht von einem Gericht, sondern von der Polizei auf Verdacht hin angeordnet. Die Befürworter argumentieren, die Bevölkerung könne so künftig besser und rascher vor Terrorismus geschützt werden, die Gegner warnen vor Willkür. Streitpunkt ist insbesondere, dass bereits Zwölfjährige unter das Gesetz fallen.

Die Abweichler: Die Junge SVP befürwortet das Terrorismusgesetz, die anderen Jungparteien lehnen es ab.