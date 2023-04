Abstimmungen Abstimmungskampf beginnt: SP, Grüne und Baubranche wollen mehr Klimaschutz Am Donnerstag hat das Komitee der Aargauer Klimaschutzinitiative seine Kampagne gestartet. Mit dabei sind drei Verbände aus der Baubranche – dafür keine Partei aus der Mitte. Abstimmung ist am 18. Juni.

Aargauische Klimaschutzinitiative Kampagnenstart in den Räumlichkeiten der Boschetti AG: (von links) David Kläusler, Verband Schweizerische Schreinermeister Aargau, Hansjörg Wittwer, alt Grossrat Grüne, Robert Obrist, Fraktionspräsident Grüne, Mechthild Mus, Co-Präsidentin Junge Grüne Aargau, Thomas Lenzin, Präsident Suissetec Aargau, Gabriela Suter, Nationalrätin SP, Ruth Müri, Grossrätin Grüne. Bild: Alex Spichale

Im April 2019 stellte das Komitee der Klimaschutzinitiative sein Anliegen vor einem perfekt sanierten Haus in Suhr vor. Mindestens drei Prozent der älteren Aargauer Gebäude sollen demnach jährlich energetisch saniert werden, dafür sollen mehr kantonale Mittel bereitstehen. Pro Jahr würde die Umsetzung den Kanton neun Millionen Franken kosten.

Fast genau vier Jahre später startete das Komitee am Mittwochvormittag seinen Abstimmungskampf, Urnengang ist am 18. Juni. Für die dazugehörige Medienkonferenz wählten die Initiantinnen und Initianten wiederum eine spezielle Umgebung: die Werkstatt der Haustechnik-Firma Boschetti in Aarau. Ein Zufall ist das nicht. Den Kampagnen-Lead haben die Grünen, mit im Komitee ist die SP. Unterstützung kommt aber auch von den Kantonalsektionen von Schreinerverband und Maler- und Gipserverband sowie des Gebäudetechnik-Verbands Suissetec.

Schreiner, Maler und Gebäudetechniker mit dabei

Das Potenzial zum Energiesparen sei bei Gebäuden «riesengross», sagte David Kläusler vom Schreinerverband. Mit der Initiative würde die Wirtschaft in der Schweiz – statt Öl im Ausland – gefördert, und so würden Arbeitsplätze geschaffen. Gar als Fehlhaltung der Politik bezeichnete Thomas Lenzin, der Präsident von Suissetec, dass der Aargau deutlich weniger Förderbeiträge für energetische Sanierungen bereitstelle als andere Kanone.

Man sei aber mit dem Anliegen früh auf die Baubranche zugegangen, sagte Robert Obrist, Fraktionspräsident der Grünen im Grossen Rat und Kopf der Initiative, «weil wir schon damals wussten, dass die Mitte-Parteien nicht mitmachen werden». Im Parlament hat sich letzten Monat eine Mehrheit der EVP und nur eine kleine Minderheit der Mitte für die Initiative ausgesprochen. Die Klimapartei GLP hingegen stellte sich dagegen – ihre Basis ist gefolgt und hat die Nein-Parole beschlossen.

Das Abstimmungsplakat des Initiativkomitees zeigt ein Haus durch die Linse einer Wärmebildkamera. Das zeige die Relevanz einer gut sanierten Gebäudehülle, sagte Grünen-Grossrätin Ruth Müri. «Ein Heizungsersatz ist ohne energetische Sanierung häufig nicht sinnvoll.» Dennoch verzichte die Initiative bewusst auf Regulierungen. Mit marktwirtschaftlichen Methoden wolle man Anreize schaffen.

Für die Klimaziele 2050

Drei Viertel des Aargauer Gebäudeparks stammten aus der Zeit vor 1990, rief Nationalrätin Gabriela Suter (SP) in Erinnerung. Vor dreissig Jahren seien die Vorschriften und Möglichkeiten für Energieeffizienz aber noch ganz anders gewesen als heute. In diesem Bereich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, sei gut investiertes Geld.

Doch warum eigentlich ist das so wichtig? Weil die Schweiz und der Aargau alles dafür unternehmen müssen, die Klimaziele 2050 zu erreichen, sagte Mechthild Mus, Co-Präsidentin der Jungen Grünen zum Schluss. Grossbanken seien systemrelevant und würden darum gerettet, «das wäre der Planet aber auch».