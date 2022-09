Abstimmung Mit Baby in der Grossratssitzung: Darum geht es bei der Abstimmung über die Stellvertreter-Regelung für Parlamentsmitglieder Am 25. September stimmen die Aargauerinnen und Aargauer über eine Stellvertreter-Regelung für Parlamentsmitglieder ab. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.

An der Grossratssitzung vom 26. September 2017 nahmen zwei Grossrätinnen mit ihren Kleinkindern teil: Lea Schmidmeister (links), SP und Kim Schweri, Grüne. Während des Mutterschutzes dürfen auch Grossrätinnen keiner bezahlten Arbeit nachgehen. Mario Fuchs

Neben den drei nationalen Vorlagen kommt im Aargau am 25. September auch eine kantonale zur Abstimmung. Die Aargauerinnen und Aargauer befinden darüber, ob sich Parlamentsmitglieder in Zukunft bei längeren Abwesenheiten im Rat durch eine andere Person vertreten lassen können.

Damit diese Gesetzesgrundlage für eine Stellvertreterregelung geschaffen werden kann, braucht es eine Änderung in der Kantonsverfassung, dies kommt automatisch an die Urne. Der Grosse Rat hat im Gemeindegesetz und in der Geschäftsordnung bereits Ausführungsbestimmungen für eine Stellvertreterregelung erlassen. Diese können aber nur in Kraft treten, wenn die Stimmbevölkerung der Verfassungsänderung zustimmt.

Fällt ein gewähltes Parlamentsmitglied über längere Zeit aus, etwa wegen Mutterschaft, Krankheit oder Unfall, kann es sich für die Dauer der Abwesenheit im Rat vertreten lassen. Die minimale Vertretung beträgt dabei drei Monate, die maximale Dauer wurde vom Grossen Rat auf ein Jahr festgelegt. Falls die Vorlage angenommen wird, werden die zulässigen Gründe für den Einsatz einer Stellvertretung im Gesetz festgelegt. Die einzelnen Grossratsmitglieder können das nicht selber bestimmen.

Das ist von vornherein klar, denn wer ein Grossratsmitglied ersetzen wird, richtet sich nach denselben Regeln wie das Nachrücken in den Grossen Rat: Die nächste, nicht gewählte Person derselben Wahlliste ist erster Ersatz und damit auch jene Person, welche die Stellvertretung übernimmt. Falls diese Person das nicht kann oder nicht will, rückt die nächste, nicht gewählte, nach. Sollten alle in Frage kommenden Personen ausscheiden, kann auch keine Stellvertretung eingesetzt werden. Die Vertreterinnen und Vertreter wären während ihrer Vertretung vollwertige Mitglieder des Grossen Rats und der entsprechenden Fraktion, und sie könnten auch in den parlamentarischen Kommissionen mitarbeiten.

Ja, aber es wäre freiwillig. Wird die Vorlage angenommen, können Gemeinden mit Einwohnerrat ebenfalls eine Stellvertreterregelung in ihrer Gemeindeordnung erlassen.

Sie halten die Regelung für überflüssig: Die Hauptarbeit geschehe in den Kommissionen und Kommissionsmitglieder können sich dort bereits (durch andere Grossratsmitglieder) vertreten lassen. Weiter sei die Einarbeitung neuer Parlamentsmitglieder aufwendig, bei beschränkter Dauer des Einsatzes sei das Kosten-Nutzen-Verhältnis schief. Ausserdem sei einem gewählten Grossrat oder einer Grossrätin bei Amtsantritt zuzumuten, dass er oder sie diese Pflicht grundsätzlich für vier Jahre erfüllt und so dem Wählerwunsch nachkomme.

Die Wählerinnen und Wähler bestimmten die Zusammensetzung des Parlaments und erwarteten zu Recht eine gewissenhafte Amtsausübung mit möglichst wenig Absenzen. Ursprung der Vorlage ist eine Motion von acht Grossrätinnen der Grünen, SP, CVP, GLP und EVP vom Mai 2019, die während der Zeit des Mutterschutzes, der Stillzeit, sowie anderen längeren Abwesenheiten eine Stellvertreterregelung forderte. Während des 14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs dürfen Mütter keiner bezahlten Beschäftigung nachgehen, also auch nicht an den Grossratssitzungen teilnehmen. Auch nach einem Unfall oder bei Krankheit stünden Grossratsmitglieder vor diesem Dilemma. Für sie würde eine Stellvertreterregelung Erleichterung bringen. Die Motion wurde mit 77 Ja- zu 50 Nein-Stimmen überwiesen.

Der Verfassungsänderung haben im Januar 2022 80 Grossrätinnen und Grossräte zugestimmt, 51 waren dagegen. Die SVP hat geschlossen Nein gestimmt, die GLP war gespalten. Grossmehrheitlich befürwortet wurde die Vorlage von FDP und EVP, die anderen Fraktionen stimmten geschlossen dafür. Die SVP kündete während der Sitzung an, das Gesetz im Abstimmungskampf abwehren zu wollen. Ein solcher ist für die Stellvertreterregelung-Abstimmung allerdings weitgehend ausgeblieben.

Der Regierungsrat empfiehlt, wie der Grosse Rat, die Vorlage zur Annahme.