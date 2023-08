Abstimmung Nur wenige Kantone sind bei Tabakwerbung so liberal wie der Aargau – Heitere-Organisator: «Verbot wäre sehr belastend» Der Aargau schränkt bisher Werbung für Tabakprodukte gar nicht ein. Deshalb könnte der Kanton von der Tabak-Initiative besonders stark betroffen sein. Open-Air-Veranstalter fürchten sich vor einem Ja.

Werbung für Tabakprodukte soll keine Minderjährigen mehr erreichen dürfen ‒ das will die Tabak-Initiative. Hanspeter Baertschi

Am 13. Februar stimmt die Schweiz über die Tabakwerbeverbots-Initiative ab. Die Initiantinnen und Initianten verlangen, dass Tabakwerbung, die auch Minderjährige erreicht, verboten wird. Der Aargau hat im schweizweiten Vergleich ein liberales Gesetz, was die Tabakwerbung betrifft: Sie darf uneingeschränkt gezeigt werden.

Die meisten Nachbarkantone des Aargaus haben hingegen Regeln. Am strengsten ist dabei der Kanton Solothurn: Dort ist Werbung für Tabakprodukte in Kinos und auf Plakaten in der Öffentlichkeit verboten. Ausserdem dürfen Tabakproduktefirmen keine Kultur- und Sportveranstaltungen sponsern.

Der Kanton Zürich kennt zwar kein Sponsoringverbot, verbietet aber Werbung in Kinos und auf Plakaten. Lediglich Plakate verbieten die Kantone Bern, Baselland und Zug. Im Kanton Luzern gibt es ‒ wie im Aargau und sonst nur in fünf weiteren Kantonen ‒ keine Einschränkungen.

Lungenliga: Weniger Minderjährige beginnen mit dem Rauchen

Weil der Aargau lasche Regeln hat, könnten sowohl die Tabak-Initiative als auch der vom Parlament eingebrachte Gegenvorschlag den Kanton stärker treffen als andere. Für Carmen Rusch von der Lungenliga Aargau sind dies positiven Auswirkungen: Die Initiative soll dazu führen, dass weniger Minderjährige mit dem Rauchen beginnen.

«Konsequenterweise würden dann auch weniger Menschen an Lungenleiden erkranken», so Rusch. Dies könnte zur Folge haben, dass Aargauer Kliniken weniger entsprechende Patientinnen und Patienten behandeln müssten. Dies bestätigt auch Andrea Leder, Lungenfachärztin der Hirslanden Klinik Aarau. Wie gross dieser Effekt wäre und ab wann er eintreten würde, sei aber nicht abschätzbar.

Heitere Open Air würde einen Viertel der Sponsoring-Einnahmen verlieren

Christoph Bill, Organisator des Heitere Open Air, fürchtet die Auswirkungen der Initiative. Bild: Dominik Wunderli

Ein Tabakwerbeverbot hätte für andere aber negative Konsequenzen. Diese umschreibt Christoph Bill, der Organisator des Heitere Open Air in Zofingen: «Gäbe es ein Tabakwerbeverbot, würden gegen 25 Prozent unserer Sponsoring-Einnahmen wegbrechen ‒ und das, obwohl nur knapp zehn Prozent unserer Besuchenden minderjährig sind, die den Stand des Tabakpartners sowieso nicht betreten dürfen.»

Diese Einnahmen, so Bill, seien kaum mit neuen Sponsoren zu ersetzen. Folglich müssten die Ticketpreise steigen: «Wir reden von einer Erhöhung der Ticketpreise um etwa zehn Prozent. Bei einem Dreitagespass würde das fast 20 Franken ausmachen.» Was nach wenig klingt, wäre für den Open-Air-Organisator einschneidend. «Gerade jetzt, wo wir sowieso schon ums Überleben kämpfen, wäre ein Tabakwerbeverbot sehr belastend», sagt Bill.

Kinos zeigen keine Tabakwerbung

Die Kinos von Alexandra Sterk, Geschäftsführerin sterk ciné AG, zeigen sowieso keine Tabakwerbung mehr.

Bild: Corinne Rufli

Kaum betroffen von der Tabak-Initiative sind hingegen Kinobetreibende: «Wir haben seit Jahren keine Werbung für Tabakprodukte mehr», sagt Alexandra Sterk von den Kinos Sterk und Trafo in Baden. Der Grund dafür: Für Tabakfirmen ist Werbung in Kinos nicht attraktiv, weil sehr wenige Kantone diese überhaupt noch erlauben. Deswegen wird schweizweit gar keine Tabakwerbung mehr produziert, die in Kinos gezeigt werden könnte.

Im Aargau wird noch Tabak angebaut

Im 19. und 20. Jahrhundert war die Zigarrenproduktion im Aargau wichtig. Damals wurden im Wynental gleich von mehreren Firmen die traditionellen «Stumpen» produziert. Heute ist vom Tabakgeschäft nicht mehr viel übrig: Die letzten drei Tabakbauern im Aargau bewirtschaften noch eine Fläche von insgesamt noch 2,5 Hektaren. Ob und wie stark diese Tabakbauern von der Initiative betroffen sein werden, ist ungewiss.