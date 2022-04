Abstimmung Generationengraben bei den Grünen: Nur die Jungpartei sagt Ja zum Transplantationsgesetz Die Grünen Aargau haben in Baden die Parolen für die Abstimmungen vom 15. Mai gefasst. Bei einer Vorlage folgten sie nicht der nationalen Partei.

Am 15. Mai stimmt die Aargauer Stimmbevölkerung über zwei kantonale und drei nationale Vorlagen ab. Die Mitglieder der Grünen Aargau haben am Dienstagabend in der Aula der Schule Burghalde in Baden die Parolen gefasst.

Fraktionspräsident Robert Obrist stellte die kantonale Amtsenthebungs-Initiative vor. Er empfahl den Anwesenden ein Ja, «damit Fehlbare schneller den Hut nehmen». Grossratskollegin Gertrud Häseli warb hingegen für ein Nein. Die Initiative diene der Stärkung der Demokratie nicht, findet sie. Auch Präsident Daniel Hölzle empfahl ein Nein. Eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder folgte aber Obrist. Die Grünen fassten mit 13 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Ja-Parole.

Die Nein-Parole zur zweiten kantonalen Vorlage, der Steuergesetzrevision, war Formsache. Die Grünen hatten schon im Parlament – gemeinsam mit SP und EVP – das Referendum ergriffen. Obrist stellte die Vorlage und auch die Argumente dagegen dennoch vor. So zum Beispiel, dass von einer Erhöhung des Pauschalabzuges bei den Krankenkassenprämien vor allem Gutverdienende profitieren würden und die Reduktion des Gewinnsteuersatzes den KMU nichts bringe. Schliesslich würden auch die Gemeinden bei einem Ja leiden, sagte Obrist. Daran ändere auch die Kompensation der Steuerausfälle während dreier Jahre durch den Kanton nichts. Diese bezeichnete er als «Augenwischerei».

Kontroverse Diskussion zum Transplantationsgesetz

Bei der folgenden Diskussion über die nationale Vorlage zum Transplantationsgesetz tat sich ein Generationengraben auf. Während die Jungen Grünen bereits einstimmig die Ja-Parole gefasst hatten und auch in Baden für ein Ja votierten, waren vor allem die älteren Anwesenden in der Aula kritisch.

Auch im Vorstand sei kon­trovers diskutiert worden, ob in Zukunft bei der Organspende die Widerspruchslösung gelten solle, sagte Präsident Hölzle einleitend. Er selber bezeichnete die Vorlage als «ausgewogen», räumte aber ein, das Thema sei natürlich emotional. Gertrud Häseli und Robert Obrist machten sich für ein Nein stark. Es war auch Obrist, der am Schluss den Antrag auf Stimmfreigabe stellte, den die Anwesenden guthiessen. Die Grünen Schweiz empfehlen, wie die Jungen Grünen Aargau auch, ein Ja zum Transplantationsgesetz.

Nein zum Ausbau der Grenzwache Frontex

Die Frontex-Vorlage stellte Grossrat Maurus Kaufmann vor. Er machte sich für ein Nein stark und bezeichnete die Grenzwache als «Werkzeug inhumaner Flüchtlingspolitik». Unterstützt wurde er von Grossrätin Ruth Müri und den Jungen Grünen, die zur Frontex-Vorlage bereits einstimmig die Nein-Parole beschlossen hatten. Einen einstimmigen Entscheid gab es in der Aula in Baden nicht. Die Nein-Parole wurde aber doch deutlich gefasst – mit 15 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung.

Klar war der Fall für die Grünen beim Filmgesetz. Sie fassten einstimmig die Ja-Parole.