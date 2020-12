Abgewählt oder nicht mehr angetreten: Diese 32 Aargauer Grossräte sagen heute Adieu

Nur einer von ihnen wird danach weiter an den Sitzungen teilnehmen, jedoch in einer anderen Rolle: Dieter Egli tritt in der neuen Legislatur die Nachfolge von Regierungsrat Urs Hofmann an.

Manche Politikerin konnte nur ein paar Monate Grossratsluft schnuppern, so etwa Lucia Ambühl (FDP), die nur ein knappes Jahr im Parlament sass. Andere wiederum haben viele Grossratsjahre auf dem Buckel.

Wir haben bei je einem Rücktritt pro Fraktion etwas genauer hingeschaut.

Marco Hardmeier: Der Rekordhalter bei den Stichentscheiden