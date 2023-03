Abgang Führungswechsel bei der Aargauischen Gebäudeversicherung – Geschäftsleiter und Generalsekretärin gehen Bei der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) kommt es an der Spitze zu einem grossen Wechsel. Die Nr. 1 und 2 der AGV geben ihre Führungspositionen beide vorzeitig ab: Urs Graf, seit 15 Jahren Vorsitzender der Geschäftsleitung, und Christina Troglia, seit 14 Jahren Generalsekretärin, lassen sich frühpensionieren.

Urs Graf ist seit 15 Jahren Vorsitzender der Geschäftsleitung der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV). Diese Ära endet im Herbst: Graf geht per 30. September 2023 in die vorzeitige Pension, wie die AGV am Mittwoch mitteilte. Der langjährige Chef habe die Gebäudeversicherung in den letzten fünfzehn Jahren sehr erfolgreich geführt und weiterentwickelt, heisst es in der Mitteilung.

Urs Graf, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Aargauischen Gebäudeversicherung, geht am 30. September 2023 in den vorzeitigen Ruhestand. AGV

Dank seinem Engagement sei die AGV heute ein moderner, nach unternehmerischen Grundsätzen geführter Dienstleistungsbetrieb. Und weiter: «Seine zielorientierte Art und seine spezifischen Risikomanagementfähigkeiten haben im Besonderen dazu beigetragen, dass die AGV für die Aargauer Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer eine sichere, solvente und zuverlässige Partnerin ist». Der Verwaltungsrat dankt Graf für dessen langjähriges Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Generalsekretärin wird frühpensioniert – Nachfolge noch ungeklärt

Nicht nur AGV-Chef Urs Graf, sondern auch Generalsekretärin Christina Troglia geht vorzeitig in Pension. Troglia war mehr als 14 Jahre lang für die Gebäudeversicherung tätig und stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat dankt auch ihr in der Mitteilung «für das sehr kompetente und erfolgreiche Wirken für die AGV und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute».

Christina Troglia, Generalsekretärin und stv. Vorsitzende der Geschäftsleitung der Aargauischen Gebäudeversicherung, geht in den vorzeitigen Ruhestand. AGV

Nicht klar wird aus der Mitteilung, ob der Abgang von Generalsekretärin Troglia ebenfalls im Herbst erfolgt, oder ob die Frühpensionierung bereits jetzt vollzogen wird. Die Gebäudeversicherung schreibt lediglich, der Nachfolgeprozess sei am Laufen. Bis die Nachfolge geregelt ist, übernimmt demnach Urs Ribi, Abteilungsleiter Intervention, die Funktion des interimistischen Vorsitzenden der Geschäftsleitung.