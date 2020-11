Abgabe von Waffen und Sprengmitteln: Neu holt die Polizei das Material am Wohnort ab

Egal ob Karabiner, Munition oder Pistole: In den Aargauer Haushalten lagern die verschiedensten Waffen samt Zubehör. Nicht selten kommen bei Hausräumungen längst vergessene Gegenstände dieser Art zum Vorschein. Wer Waffen nicht mehr länger bei sich lagern will, konnte diese bisher bei jedem Polizeiposten abgegeben. Nun aber passt die Kantonspolizei Aargau diese Praxis aus Sicherheitsgründen an. Nebst Sprengmittel werden nun auch sämtliche Waffen vor Ort abgeholt, wie die Kantonspolizei in einer am Freitag verschickten Medienmitteilung schreibt.