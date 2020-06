Abfallsünder sorgen für Ärger: Verschärft Corona das Littering-Problem?

Pizzakartons neben Robidogs, Bierflaschen an Feuerstellen, überquellende Abfallkübel: In den letzten Wochen löste achtlos liegen gelassener Abfall in Wäldern, an Flüssen und auf Wiesen vielerorts grossen Ärger aus. Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker macht das auch an der Coronakrise fest: «Wenn keine Veranstaltungen stattfinden und schönes Wetter ist, gehen die Leute mehr nach draussen», sagt er. Von Littering ist nicht nur Aarau betroffen: Liegen gelassener Abfall ist auch am Aareufer in Brugg ein Problem. Ausserdem klagen Baden, Bremgarten und das Zurzibiet über Litteringfälle.

Anders als Stadtpräsident Hilfiker möchte René Lippuner, Chef der Regionalpolizei Zurzibiet, die Vorfälle aber nicht mit der Coronakrise verknüpfen: «Das Littering fällt vielleicht mehr auf, weil gesamthaft weniger Leute unterwegs sind. Aber ein Coronaphänomen ist es nicht.» Littering sei immer ein Thema, nicht in erster Linie für die Polizei, sondern vor allem für die Gesellschaft als Ganzes.