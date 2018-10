Littering ist in der ganzen Schweiz ein Problem. Trotzdem hat der Nationalrat 2016 eine nationale Litteringbusse abgelehnt. Damit habe er die Möglichkeit verpasst, das Problem einheitlich zu lösen, findet die CVP Aargau. Umso mehr sei nun der Kanton gefordert, «dass es wenigstens eine kantonale Lösung gibt». Heute werden Abfallsünder im Kanton Aargau gemäss den kommunalen Polizeireglementen bestraft. Es drohen ihnen Bussen zwischen 40 und 100 Franken – je nach dem, in welcher Gemeinde sie erwischt werden.

Im Gesetzesentwurf vertritt der Regierungsrat eine «pragmatische kantonale Lösung mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken». Peter Kuhn, Leiter der kantonalen Abteilung für Umwelt, sagte im Juli zur AZ, 100 Franken seien abschreckend. «Wenn jemand so viel Geld sofort bezahlen muss und es ihm im Portemonnaie wehtut, dann hat er zum letzten Mal etwas weggeworfen.»

An die Grenze des Möglichen

Viele Aargauer Parteien sehen das anders. 100 Franken ist ihnen zu wenig, wie den Vernehmlassungsantworten zu entnehmen ist. Die CVP will «die Grenze des Möglichen ausschöpfen und das sind 300 Franken». Auch die SP findet die Busse «eher tief» im Vergleich zu den Kosten, die Littering verursache. Die Sozialdemokraten schlagen eine Busse von «mindestens 200 Franken» vor. Für die BDP sind 100 Franken das «Minimum». Die EDU findet, «eine Busse muss wehtun» und will sie deshalb auf 200 Franken erhöhen.