Ab Montag müssen enge Kontakte von Coronafällen in Quarantäne

Am Montag werden die Massnahmen des Bundesrates zum zweiten Mal gelockert. Die Volksschulen und rund 8000 Betriebe im Kanton Aargau öffnen wieder. Die Lockerungen seien ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, sagte Landammann Markus Dieth gestern am Point de Presse des Kantons. «Aber sie sind kein Grund, jetzt nachlässig oder unvorsichtig zu werden», mahnte er. Das Einhalten der Verhaltensregeln wie Abstand halten und regelmässiges gründliches Händewaschen seien nötiger denn je. «Es ist an uns allen, eine zweite Coronawelle gemeinsam zu verhindern», sagte Dieth. Denn zur nächsten Lockerungsetappe könne man nur dann übergehen, wenn das Virus in Schach gehalten werden könne.

Altes Eniwa-Gebäude wird zu Contact-Tracing-Center

Um eine zweite Welle zu verhindern, brauche es ein konsequentes Contact Tracing, sagte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Beim Contact Tracing wird versucht, erkrankte Personen zu erfassen und diejenigen Personen zu identifizieren, die engen Kontakt zu den erkrankten Personen hatten. Es geht darum, Infektionsketten zurückzuverfolgen und zu unterbrechen, indem bestätigte Fälle isoliert und enge Kontaktpersonen der Erkrankten unter Quarantäne gestellt werden. Wird das Contact Tracing konsequent angewandt, können weitere Ansteckungen und damit die Verbreitung des Virus verhindert oder zumindest vermindert werden.

Der Kanton Aargau wird am Montag im ehemaligen Eniwa-Verwaltungsgebäude in Aarau ein Contact-Tracing-Center in Betrieb nehmen. In einer ersten Phase wird das Center von zehn Mitarbeitenden des Kantonsärztlichen Dienstes, der Lungenliga, des Rotkreuzdienstes und des Zivilschutzes betrieben. «Je nach Entwicklung der Fallzahlen kann das Personal auf mehr als 20 Mitarbeitende aufgestockt werden», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel.

Die Labore und Hausärztinnen und Hausärzte melden neue Covid-19-Infektionen ab Montag an das Center, die Mitarbeitenden kontaktieren danach die Betroffenen und ihre engsten persönlichen Kontakte der letzten 48 Stunden. «Die infizierte Person und ihre engsten Kontakte müssen anschliessend zuhause bleiben und werden in dieser Zeit von den Mitarbeitenden des Contact-Tracing-Centers instruiert, betreut und begleitet», so Hummel.

Die Mitarbeitenden des Contact-Tracing-Centers erheben Name, Kontaktdaten, Infektionsverlauf und Symptome in einem Datenblatt. Technische Grundlage dafür ist eine Softwarelösung, die spezifisch für das Center entwickelt worden ist. Der Datenschutz und die Datensicherheit seien gewährleistet, schreibt der Kanton.

Bis es eine Impfung gibt, braucht es Contact Tracing

Wie lange das Contact-Tracing Center in Betrieb sein wird, ist nicht absehbar. Kantonsärztin Hummel sagte: «Es ist vorgesehen, dass wir das Contact Tracing so lange machen, wie es nötig und möglich ist.» Das Bundesamt für Gesundheit gehe davon aus, dass das Contact Tracing zentral bleibe, bis es eine Impfung gebe. «Wir gehen deshalb von einer Dauer von sechs bis 18 Monaten aus», sagte Hummel. Sie sagte aber auch, dass das Contact Tracing nicht mehr möglich sein werde, wenn es zu einem exponentiellen Anstieg der Infektionen komme. «Dann wird es andere Massnahmen brauchen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.» Das sei aber etwas, das der Bundesrat entscheiden müsse.

Die Investitionskosten für das Contact-Tracing-Center belaufen sich für das Jahr 2020 auf rund 230'000 Franken. Die Betriebskosten für Personal, Softwarelösung und Miete auf rund eine Million Franken.