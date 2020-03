Ab Mitte April gibt es im Aargau Fernunterricht für alle – aber keine Schulnoten

Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der Unterricht auch nach den Frühlingsferien für Aargauer Schülerinnen und Schüler nicht im Klassenzimmer stattfinden. Sicher ist das zwar nicht, noch ist die Vorgabe vom Bundesrat lediglich, dass die Schulen bis zum 19. April geschlossen bleiben, was gleichzeitig das Ende der Frühlingsferien im Aargau bedeutet. Am Montag liess Bildungsdirektor Alex Hürzeler an einer per Telefon geführten Medienkonferenz kaum Zweifel daran, dass der Präsenzunterricht noch einige Zeit länger ausbleiben wird. Wie lange, steht in den Sternen, im schlimmsten Fall aber bis zu den Sommerferien. Dennoch ist Hürzeler zuversichtlich: «Es ist ein aussergewöhnliches Schuljahr, aber kein verlorenes.» Manches werde zwar in den nächsten Wochen oder Monaten anders gehandhabt, insgesamt würden die Schülerinnen und Schüler aber, wenn immer möglich, keinen Nachteil daraus erfahren, dass sie eine Zeit lang nicht im Schulzimmer, sondern daheim lernen.

An den Mittelschulen ging der Unterricht nach dem 16. März ohne Unterbruch weiter – einfach nicht im Klassenzimmer, sondern zu Hause. Derweil repetieren die Jüngeren in der Primarschule und an der Oberstufe seit zwei Wochen das bereits Gelernte. Sie stehen mit ihren Lehrpersonen in Kontakt, diese geben ihnen Übungsaufgaben. Der eigentliche Unterricht geht am 20. April weiter. Damit das klappt und die Schule aus der Ferne stattfinden kann, braucht es neue Rahmenbedingungen. Diese hat der Kanton jetzt aufgestellt.

Schulen stellen Betreuung sicher, auch in den Frühlingsferien

Der Bildungsdirektor sieht zwei grundsätzliche Probleme: Einerseits stellten sich Fragen bei der Betreuung, weil in der aktuellen Situation nicht alle Eltern diese Aufgabe übernehmen können. Andererseits seien Schulen und Schüler in ihrer Infrastruktur für digitalen Unterricht sehr unterschiedlich ausgestattet. Der Regierungsrat verzichtet deshalb auf detaillierte Weisungen, wie die Schulen zu unterrichten haben, einheitliche Lösungen gibt es also nicht. Nach wie vor sind die Schulen für den Unterricht zuständig und gestalten diesen nach ihren Möglichkeiten. Die Lehrpersonen begleiten und unterstützen die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Mitteln, die Eltern sind dafür zuständig, den Tagesablauf mit ihren Kindern zu planen und sicherzustellen, dass sie für das selbstständige Lernen einen Arbeitsplatz haben. Wo das nicht möglich ist, können neu die Schulen Hilfe leisten: Schülerinnen und Schülern kann von ihrer jeweiligen Schule ein Platz zum Lernen zur Verfügung gestellt werden, falls diese Bedarf feststellen. Zusätzlich sollen Kinder ohne geeignete Betreuung daheim auch während der Frühlingsferien an den Schulen arbeiten und dort ihre Freizeit verbringen können. Die Schulen stellen ein Angebot mit betreuenden Lehrpersonen sicher, diese leisten den Aufwand im Rahmen ihrer Jahresarbeitszeit.