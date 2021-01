Ab dem 11. Januar gibt es wieder Impftermine im Aargau: Was Sie sonst noch wissen müssen

Nein. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) muss man sich in seinem Wohnkanton impfen lassen. Umgekehrt sind die Termine an den beiden Impfzentren in Aarau und Baden für Personen reserviert, die Wohnsitz im Aargau haben. Einzige Ausnahme: Mitarbeitende mit Patientenkontakt werden wohl auch an ihrem Arbeitsort geimpft, wenn sie nicht im Aargau wohnen.

Kann ich mich auch in einem anderen Kanton impfen lassen?

Wann werden die nächsten Impfdosen in der Aargau geliefert?

Das Kantonsspital Aarau teilt mit, man habe sich gestern mit dem Gesundheitsdepartement und dem Kantonsspital Baden abgesprochen und werde ab dem 11. Januar jeweils eine Woche zum Voraus täglich einen Tag mit Terminen freischalten. Ab dem 11. Januar sind also Termine für den 18. Januar buchbar, ab dem 12. solche für den 19.

Ich bin noch keine 75 Jahre alt. Wann kann ich mich für die Impfung anmelden?

Die Kantonale Strategie folgt den Empfehlungen des BAG. Dieses hat vier Zielgruppen definiert, die prioritär behandelt werden. In der ersten Zielgruppe sollten ursprünglich besonders gefährdete Personen und solche über 65 Zugang zur Impfung haben. Da der Impfstoff beschränkt ist, wurde in der Zielgruppe 1 eine weitere Abstufung vorgenommen. Deshalb sind nun zuallererst über 75-Jährige und Personen mit chronischen Krankheiten mit höchstem ­Risiko, unabhängig vom Alter, an der Reihe. Diese müssen sich über den Hausarzt und nicht über das Online-­Formular der Spitäler anmelden. Erst dann folgen die 65- bis 74-Jährigen.

Und die restliche Bevölkerung?

Das hängt davon ab, wie schnell der Impfstoff in grösseren Mengen verfügbar ist. Das Ziel sei, dass sich ab Frühling auch gesunde Aargauerinnen und Aargauer, die nicht zur Risikogruppe gehören, impfen lassen können, sagte Impf-Chef Andreas Obrecht letzte Woche zur AZ. Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, sagte anlässlich des Impfstartes am Dienstag, das Ziel sei es, die Aargauer Bevölkerung bis Ende August durchzuimpfen. Die Schweizer Impfchefin Nora Kronig will dieses Ziel schweizweit gar bis Ende Juni erreichen.