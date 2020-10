Ab April 2021: Daniel Schudel löst Dave Siegrist als Leiter des Kantonalen Steueramts ab

Der 48-jährige Daniel Schudel löst Dave Siegrist als Leiter des Kantonalen Steueramts ab. Dies schreibt die Staatskanzlei des Kanton Aargau in einer heute verschickten Medienmitteilung. Siegrist hatte seine Position seit 2001 inne. Er wird nach 30 Jahren Tätigkeit für den Kanton Aargau per Ende September 2021 pensioniert. Sein vom Regierungsrat auserkorener Nachfolger stammt aus Remetschwil.

Schudel hat an der Universität St. Gallen studiert und sich an der Steuerakademie Zürich zum Steuerexperten weitergebildet. Er arbeitete zuletzt beim Stahlkonzern Swiss Steel in Luzern. «Der Regierungsrat ist erfreut, dass er die für den Kanton wichtige Kaderfunktion mit einem ausgewiesenen Experten im schweizerischen und internationalen Steuerrecht wieder- besetzen konnte», sagt Landammann Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen.