Tele M1

Bereits am frühen Samstagmorgen zogen die Initianten der Glockeninitiative durch die Strassen und machten damit auf sich aufmerksam. Sie kämpfen dafür, dass die Kühe in Aarwangen weiterhin eine Glocke tragen dürfen.

Der Auslöser für die Initiative sollen zwei Beschwerden von Zuzügern sein. Diese würden sich an den Glocken stören, weshalb der Bauer nun bei seinen Kühen auf Glocken verzichten sollte.

Andere Personen sehen es nicht so eng: «Ich finde es das Schönste, das es gibt. Wir freuen uns immer, wenn die Kühe rauskommen. Es ist beruhigend. Ich verstehe es nicht. Wem es nicht passt, soll wegziehen», sagt eine Frau gegenüber Tele M1.

Entscheidung fällt an Gemeindeversammlung

Die Initianten haben schon über 200 Unterschriften gesammelt, die Frist läuft noch bis am 23. Juni. Ob die Kuhglocken künftig weiterhin in Aarwangen anzutreffen sein werden, wird dann an der Gemeindeversammlung entschieden.

Warum die Glocken-Befürworter und Glocken-Befürworterinnen die Gegenseite aber verstehen können und wie weitere Personen auf den Glocken-Knatsch reagieren, erfährst du oben im Video.