Aargauischer Ärzteverband empfiehlt einen digitalen Corona-Selbsttest

Der Aargauische Ärzteverband ist Teil des Partnernetzwerks «Together against Coronavirus», das den «Covid-Guide» lanciert hat: ein kostenloser Selbsttest im Internet, mit welchem Patientinnen und Patienten eruieren können, ob sie möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert worden sind. Das soll Menschen mit ersten Symptomen bei der Beurteilung der Situation helfen.

«Das nach europäischen Richtlinien zertifizierte Medizinprodukt ermöglicht jedem Bürger einen schnellen Zugang zu einer ersten medizinischen und epidemiologischen Einschätzung der eigenen Situation in Bezug auf eine mögliche Coronavirus- Erkrankung», teilt der Ärzteverband mit.

Unter covidguide.health/de/ kann jeder den Selbsttest durchführen. Das Programm will das Geschlecht, das Alter, das Aufenthaltsland und das Ausmass der Symptome wissen. Es fragt etwa, ob Atemnot auftritt und wenn ja, wie schwer sie ist. Neben der Ersteinschätzung ist der Covid-Guide in der Lage, Patienten zu Hause zu begleiten und so auch frühzeitig das Auftreten von Alarmsymptomen zu erkennen», so der Ärzteverband. (nro)