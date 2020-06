Aargauische Kantonalbank bringt Millionen in die Staatskasse

Der Aargauer Grosse Rat hat am Dienstag in Spreitenbach den Jahresbericht 2019 der Aargauischen Kantonalbank (AKB) einstimmig gutgeheissen. Die staatseigene Bank spült dem Kanton gemäss Entscheid des Parlaments viel Geld in die Kasse: 66 Millionen Franken.