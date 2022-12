Zufikon Hat ein Vogel das Solarpanel zerstört? Kunde ist empört, dass Versicherung nicht zahlen will Urs Käser aus Zufikon hat auf seinem Dach eine Solaranlage – diese ist, wie vorgeschrieben, bei der Aargauischen Gebäudeversicherung versichert. Doch als eines der Panels kaputtgeht, will die Versicherung nicht zahlen. Für Käser unverständlich.

Das Solarpanel ganz oben rechts war beschädigt und wurde in der Zwischenzeit ersetzt. Dominic Kobelt

Im Mai 2021 hat Urs Käser der Aargauischen Gebäudeversicherung einen Schaden an einem Solarpanel gemeldet. Ein Nachbar, der etwas oberhalb wohnt, hatte ihn darauf aufmerksam gemacht – dieser hat einen besseren Blick auf das Dach, als man ihn von Käsers Garten aus hat. Das Problem: Niemand weiss, wie und wann genau der Schaden entstanden ist.

Da in den Wochen zuvor auch in Zufikon teils hefige Windstürme auftraten, vermutete Käser, der Wind habe etwas aufgewirbelt, das dann seine Solaranlage beschädigt hat. Anfang Juni stellte er der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) die Offerte für die Reparatur zu. Diese teilte ihm daraufhin mit, dass sie ohne Angabe zur Ursache die Deckung nicht prüfen und somit keine Kostengutsprache erteilen könne.

Elektriker hat eine Vermutung

Urs Käser beauftragte also einen Elektriker, der aufs Dach steigen, das defekte Panel ersetzen und die Schadensursache analysieren sollte. Das Resultat: Ein Gegenstand ist auf das Panel gefallen. Es könne sein, vermutete der Elektriker, dass ein Vogel eine Nuss auf das Dach habe fallen lassen, um diese zu öffnen.

Als Käser dies am 13. September der AGV mitteilte, antwortete diese noch am gleichen Tag: Es handle sich weder um einen Feuer- noch um einen Elementarschaden – der Schaden ist somit nicht versichert. Das ärgert Käser:

«Die Ablehnung basiert nur auf einer Vermutung des Elektrikers und wurde nicht überprüft, es war nie jemand hier, der sich vor Ort ein Bild gemacht hätte.»

Den Entscheid der AGV über die Einsprache hat Käser erst nach sieben Monaten erhalten. In dem Schreiben, das der AZ vorliegt, begründet die AGV ihren Entscheid damit, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Wind einen Gegenstand in die Höhe des Hausdachs befördert habe. Allerdings befindet sich das Haus an einem Hang, etwas weiter hangaufwärts wurde gebaut. «Ich halte es durchaus für möglich, dass etwas von der Baustelle aufs Dach gewindet wurde, dazu hätte der Gegenstand nicht sehr hoch hinauf gewirbelt werden müssen. Wir hatten damals zwei, drei gröbere Stürme.»

«Schaden ist in keinem Fall versichert»

Dem Zufiker geht es mehr ums Prinzip, als die gut 1000 Franken, die die Reparatur gekostet hat. «Die Versicherung ist obligatorisch, einen anderen Anbieter gibt es auch nicht», sagt er. Da sei es stossend, dass diese ohne seriöse Abklärung und ohne Gegenbeweis die Zahlung ablehne.

«Ich fühle mich einfach nicht ernst genommen und der Willkür einer obligatorischen Behörde schutzlos ausgeliefert.»

Christina Troglia, Generalsekretärin und Mitglied der Geschäftsleitung bei der AGV, erklärt auf Anfrage der AZ, warum sich kein Experte die Bedingungen vor Ort angeschaut hat: «Unsere Abklärungen haben ergeben, dass der Schaden in keinem Fall versichert ist – egal, ob ein Vogel eine Nuss auf das Solarpanel geworfen hat, oder ob es einen Gegenstand von der Baustelle herübergewindet hat.»

AGV muss sich an gesetzliche Vorgaben halten

Welche Schäden versichert sind und welche nicht, ist per Gesetz definiert. «Versichert sind Elementar- und Feuerschäden. Ein Elementarschaden wäre es beispielsweise, wenn der Schaden bei einem Sturm entstanden wäre», erklärt Troglia. Dabei sei genau definiert, was ein Sturm ist und was nicht. «Einerseits ist dies der Fall, wenn es ein kollektives Schadensbild gibt. Da das Haus von Herrn Käser aber das einzige betroffene war, ist dies hier nicht der Fall.»

Ist nur ein einzelnes Haus betroffen, dann überprüft die AGV die Wetterdaten. Für einen Sturm muss der Wind mit mindestens 63 km/h wehen, dies in einem 10-Minuten-Mittel, oder mit mehreren Spitzen von 100 km/h. «Wir haben die Wetterdaten in Zufikon für ein ganzes Jahr vor der Meldung des Schadens überprüft, dies war nie der Fall», erklärt Troglia. «Ein starker Wind ist eben nicht in jedem Fall ein Sturm, auch wenn er umgangssprachlich manchmal so bezeichnet wird.»

Sieben Monate sind länger als üblich

Es hat rund sieben Monate gedauert, bis Urs Käser Antwort auf seine Einsprache erhalten hat. Dazu sagt Troglia: «Wenn ein Schaden nicht versichert ist, dann informieren wir unsere Kunden immer sofort mit einem Schreiben. Wenn gegen den Entscheid Einsprache erhoben wird, dann muss die Geschäftsleitung entscheiden.» Diese tage in der Regel alle zwei Wochen.

Je nachdem, welche Feiertage gerade anstehen und über welche Traktanden die Geschäftsleitung sonst noch zu entscheiden habe, könne das unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. «Sieben Monate sind aber schon lange, normalerweise erhalten unsere Kunden solche Entscheide rascher», räumt sie ein.

Ob Käser den Entscheid der Gebäudeversicherung vor dem Spezialverwaltungsgericht anfechten wird, weiss er noch nicht mit Sicherheit.