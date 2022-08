Aargauerplatz Bitte lächeln! Meier, Humbel und eine Vogelscheuche im Abstimmungskampf In der Rubrik «Aargauerplatz» lesen Sie Insides und Anekdoten aus der Aargauer Politik.

Cheese! Alt Grossrat und Nationalrat in spe Andreas Meier sass am Parteitag der Mitte Aargau in der ersten Reihe neben Noch-Nationalrätin Ruth Humbel. Bekanntlich will der Winzer aus Klingnau aber vor allem so bald wie möglich auf ihrem Sitz im Bundeshaus Platz nehmen. Die angekündigte Aussprache hat stattgefunden; Inhalt und Zeitpunkt der Kommunikation, wann – wenn überhaupt – Meier für Humbel nachrücken darf, bleibt vorläufig offen. Bis dahin gilt: Bitte lächeln. (roc)

Andreas Meier und Ruth Humbel. Twitter: Die Mitte

Gruppenbild mit Vogelscheuche

Es ist eine illustre Gruppe, die sich für die AHV-Reform und die teilweise Abschaffung der Verrechnungssteuer, aber gegen die Massentierhaltungs-Initiative im Aargau einsetzt: Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands, Marianne Binder, Präsidentin Die Mitte, Andreas Glarner, Präsident SVP, Sabina Freiermuth, Präsidentin FDP, Beat Bechtold, Direktor Aargauische Industrie- und Handelskammer, Urs Widmer, Geschäftsleiter Aargauischer Gewerbeverband posieren zusammen mit einer Vogelscheuche.

AZ

Es ist das offizielle Gruppenbild, das die Organisatoren nach der Medienkonferenz diese Woche verschickten. Die Vogelscheuche, die neben den adrett gekleideten Damen und Herren steht, steht für den Slogan zur Verrechnungssteuer-Abstimmung: «Steuereinnahmen zurückholen statt verscheuchen.» (fh.)