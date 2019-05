Am 14. Juni 1991 legten Zehntausende Frauen in der Schweiz ihre Arbeit nieder. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» gingen sie auf die Strasse. Die Gleichstellung der Geschlechter war damals schon seit zehn Jahren in der Bundesverfassung verankert. Die Realität sah dennoch anders aus – und sie tut es bis heute. Deshalb kommt es am 14. Juni – 28 Jahre später – zum zweiten nationalen Frauenstreik.

Zwar hat sich punkto Gleichstellung in den letzten Jahren einiges verbessert. Es wurden zum Beispiel der Mutterschaftsurlaub, das Splitting in der AHV oder die Fristenlösung beim Schwangerschaftsabbruch eingeführt. Vieles ist aber bis heute gleich geblieben. «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit», stand 1991 auf Transparenten der Streikenden. Die Forderung wird wohl 2019 wieder zu lesen sein. Noch immer erhalten Frauen weniger Lohn für die gleiche Arbeit. Es ist eine der Forderungen, die auch im Aargauer Manifest steht, welches das Komitee Frauenstreik Aargau am Montag vor den Medien präsentierte.