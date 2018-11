In dieser Geschichte gibt es nur Verlierer. Da ist eine Frau, Mutter zweier Kinder. Sie fühlt sich nicht gut, ist erkältet. Sie geht zu ihrem Hausarzt. Er untersucht sie, verschreibt ihr das Antibiotikum «Cefuroxim». Die Frau geht in die Apotheke. Nach dem Essen schluckt sie eine Tablette. Ihr wird übel. Sie muss erbrechen, verliert das Bewusstsein. Der Sohn ruft die Ambulanz. Obwohl die Ärzte alles versuchen, stirbt die Frau im Spital. Todesursache ist ein allergischer Schock. Laut rechtsmedizinischem Gutachten kommt als Auslöser nur das Medikament infrage.

Der Arzt war seit knapp einem Jahr der Hausarzt der Frau. An diesem Donnerstag im Mai 2015 untersucht er sie, verschreibt ihr das Antibiotikum. Das richtige für viele, das falsche für die Frau. Der Arzt hätte es wissen müssen, schreibt der Staatsanwalt in der Anklageschrift. Die Allergien seiner Patientin waren seit Jahren bekannt. Sie werden in mehreren Spitalberichten erwähnt. Trotzdem hatte er ihr das Rezept ausgestellt.

Sie wollte die Schwester treffen

Die Apothekerin arbeitet an diesem Tag als Stellvertretung für die Inhaberin des Geschäfts. Sie nimmt das Rezept entgegen, gibt der Frau das Medikament ab. Auch sie hätte wissen müssen, dass die Frau unter Allergien leidet, heisst es in der Anklageschrift. Die Allergien waren im Computersystem der Apotheke hinterlegt: «Achtung/Attention: Allergie auf Penicillin, Sorbinsäure, Mephadolor NEO, Cefuroxim, Diclofenac.»

Seit dem Tod der Frau sind mehr als drei Jahre vergangen. Ihre Schwester erinnert sich noch genau an den Tag. Sie wollten am Abend zusammen schwimmen gehen, erzählt sie Tele M1. «Sie hat mich angerufen, mir erzählt, dass sie erkältet sei und sich vom Arzt etwas verschreiben lasse.» Vor dem Mittag telefonierten sie erneut. Als das Telefon zum dritten Mal klingelte, war der Neffe am anderen Ende. «Ich bin sofort ins Spital gefahren», erinnert sie sich. Dort habe sie sich nach ihrer Schwester erkundigt. Es tue ihnen Leid, sie hätten nichts mehr tun können.

Verteidiger fordern Freisprüche

Am Donnerstag mussten sich die Apothekerin und der Arzt vor dem Bezirksgericht Kulm verantworten. Der Staatsanwalt hatte sie wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie hätten pflichtwidrig unvorsichtig gehandelt. Der Arzt, indem er das Medikament verschrieben habe. Die Apothekerin, indem sie das Medikament ohne Rücksprache mit dem Hausarzt oder anderweitigen Abklärungen ausgehändigt hatte. Der Staatsanwalt beantragte für beide eine bedingte Geldstrafe von 250 Tagessätzen und eine Busse.

Laut Anklageschrift hat die Apothekerin zugegeben, vor Abgabe des Medikamentes den Computer konsultiert zu haben. Dabei habe sie festgestellt, dass die Verstorbene auf verschiedene Medikamente, darunter auch «Cefuroxim», allergisch reagiert. Trotz der Warnung habe die Apothekerin die Frau lediglich gefragt, ob sie das Medikament gut vertrage und ihr dieses danach abgegeben.

Apothekerin entschuldigt sich

Vor Gericht machte die Apothekerin keine Aussagen. Einzig das letzte Wort nutzte sie, um sich bei den anwesenden Kindern und der Schwester der Verstorbenen zu entschuldigen. Der Arzt hingegen führte vor Gericht aus, er habe seine Patientin aktiv nach Allergien gefragt, sie habe keine Antibiotika-Allergie erwähnt und auch keinen Allergie-Pass gehabt. Martin Basler, sein Anwalt, führte im Plädoyer aus, den Tod der Frau habe niemand gewollt und dennoch sei er eingetreten. Sein Mandant sei am Tod aber nicht mitschuldig. Er habe die korrekte Diagnose gestellt und die richtige Behandlung eingeleitet. Er habe die Patientin nach bestem Wissen und Gewissen behandelt. Wenn der Staatsanwalt in der Anklageschrift schreibe: «Es war seit Jahren bekannt, dass die Frau an Allergien leidet», dann sei sein Mandant sicher nicht dieses «Es». Basler verlangt einen Freispruch. Ebenso Christoph Suter, der Anwalt der Apothekerin. Er verstehe, dass der Tod die Angehörigen sehr belaste, aber er belaste auch seine Mandantin. Sie habe ihre Pflicht als Apothekerin erfüllt, habe die verschriebenen Medikamente abgegeben und die Frau gefragt, ob sie an Allergien leide. Mit dem Tod der Frau habe niemand rechnen müssen.

Das sieht Erich Züblin, Anwalt der Kinder, anders. Der Arzt schiebe die Verantwortung auf seine Patientin ab, dabei hätte er sich selber darum kümmern können, sich die relevanten Unterlagen zu beschaffen. Indem er das nicht getan habe, habe er seine Sorgfaltspflicht verletzt. Der Tod sei für ihn und für die Apothekerin, die vom Computersystem gewarnt wurde, vorhersehbar und vermeidbar gewesen.

Ein Freispruch

Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny Fäs spricht den Arzt vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Aus den Unterlagen, die ihm vorlagen, sei für ihn nicht ersichtlich gewesen, dass die Frau an einer Allergie leidet. Er habe anhand der Informationen die richtige Diagnose gestellt und die richtige Therapie angeordnet. Seine Sorgfaltspflicht habe er nicht verletzt.

Anders die Apothekerin. Sie wird wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe von 250 Tagessätzen à 130 Franken verurteilt und muss den Kindern je 25'000 Franken Genugtuung bezahlen. Im Unterschied zum Arzt habe sie mit der Warnung im Computersystem einen klaren Hinweis auf die Allergie gehabt und hätte Rücksprache mit dem Arzt nehmen müssen. Weil sie das nicht getan habe, habe sie ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.