Seit 2010 gilt in der Schweiz eine sogenannte kleine Steueramnestie. Seither kann sich jeder und jede einmal im Leben straflos (man muss nur Nachsteuern bezahlen) selbst anzeigen, indem er bzw. sie bisher nicht deklarierte Einkommen oder Vermögenswerte offenlegt. Diese kleine Steueramnestie lief in allen Kantonen gut an. Einen kleinen Hype von Selbstanzeigen gab es, als in Deutschland der Fall von Uli Hoeness als Steuersünder medial allgegenwärtig war. Der Hype ebbte seither ab.

Doch jetzt entwickelt sich die kleine Steueramnestie wieder zu einem Renner. Allein im ersten Halbjahr 2017 erfolgten beim aargauischen Steueramt 340 Selbstanzeigen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2016 waren es 425. Damals wurden 158 Millionen Franken Vermögen nachgemeldet. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind es gemäss Roland Hofer, Sprecher des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR), bereits 110 Millionen.