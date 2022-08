Aargauer Wirtschaft Von Aluflexpack bis Zehnder: Das sind die börsennotierten Unternehmen im Aargau – ein Überblick Die Badener Firma Accelleron spaltet sich von ABB ab und ist ab Oktober 2022 börsennotiert. Somit wird sie Teil eines exklusiven Klubs der wenigen Aargauer Firmen, deren Aktien an der Börse verkauft werden.

Die SIX-Group betreibt die Infrastruktur für die Finanzplätze in der Schweiz. Ennio Leanza / Keystone

Es gibt kaum Aargauer Firmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Einen Börsengang lohnt sich erst, wenn ein Unternehmen einen starken Bedarf nach Kapital und Investitionen hat. Mit der Accelleron AG in Baden, die sich von der ABB abtrennt, entsteht das achte börsennotierte Unternehmen im Kanton. Die AZ stellt die sieben anderen vor.

Aluflexpack AG, Reinach

Das Unternehmen entstand ursprünglich in Kroatien unter dem Namen Folijaplast und stellt Aluminiumverpackungen her. Es wuchs zu einer europaweiten Firma mit Standorten auf dem ganzen Kontinent, unter anderem auch in Reinach, dem heutigen Firmensitz. Der Gang an die Schweizer Börse geschah 2019.

Die Mehrheit der Aktien gehört dem ebenfalls in Reinach ansässigen Industriekonzern Montana Tech Components, im Besitz des österreichischen Unternehmers Michael Tojner. Der ursprüngliche Wert einer Aluflexpack-Aktie war 21 Franken, heute wird sie um die 16 Franken gehandelt.

Dottikon ES Holding AG, Dottikon

Die Dottikon ES Holding AG ist auf die Herstellung von Veredelungschemikalien und Wirkstoffen für die Chemie-, die Pharma- oder die Biotech-Industrie spezialisiert. Geführt wird sie von einem Sohn von Christoph Blocher, Markus Blocher. Das Unternehmen gehört seit 1987 dem Familienunternehmen Ems Chemie (CEO Magdalena Martullo Blocher).

Ursprünglich war der Standort an der Bünz eine Sprengstofffabrik, im Freiamt bekannt als «Pulveri». 1969 kam es zu einem der schlimmsten Industrieunfälle der Schweiz. Bei einer Explosion kamen 18 Personen ums Leben.

Energiedienst Holding AG, Laufenburg

Das deutsch-schweizerische Energieversorgungsunternehmen bietet Dienstleistungen in Südbaden und der Schweiz an. Seine Geschichte geht auf das Jahr 1894 und die Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG zurück. Die Aktien der Energiedienst Holding sind an der Schweizer Börse notiert, werden aber an den Frankfurter, Berliner und Stuttgarter Börsen gehandelt. Hauptaktionär der Firma ist die deutsche Energie Baden-Württemberg AG, während die Genfer Services Industriels 15 Prozent besitzen.

Hypothekarbank Lenzburg AG, Lenzburg

Die Hypothekarbank Lenzburg wurde 1868 unter dem Namen Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg gegründet. Sie ist traditionell auf Retail Banking, das Hypothekargeschäft und Private Banking spezialisiert. Jüngst schaffte sie ein neuartiges Kernbanksystem (ein Open Banking System) namens Finstar.

Sie beschäftigt 312 Mitarbeitende und hatte per Ende 2021 eine Bilanzsumme von 6,448 Milliarden Franken.

Montana Aerospace, Reinach

Die Montana Aerospace ist Teil desselben Konglomerats wie die Aluflexpack, nämlich der Montana Tech des Österreichers Michael Tojner. Das Unternehmen ist auf Bestandteile für die Flugzeugindustrie spezialisiert und ging 2021 an die Börse. Corona-bedingt steckte es in den letzten zwei Jahren Verluste ein. Die Firma hat Standorte in 32 Ländern und beschäftigt 6800 Mitarbeitende.

Siegfried Holding AG, Zofingen

Die Siegfried Holding stellt Arzneimittel her. Sie ist weltweit tätig und beschäftigt mehr als 3300 Mitarbeitende. Angefangen hat es ganz bescheiden: 1873 gründete Apotheker Samuel Benoni Siegfried ein Unternehmen mit 12 Mitarbeitenden zur Belieferung von Apotheken. Die Firma wuchs seither stetig, der Börsengang geschah 1973.

Zehnder Group AG, Gränichen

Die Zehnder Group AG stellt Wohnungslüftungen, Luftreinigungsgeräte, Wärmetauscher, Heizkörper und Klimadecken her. Die Unternehmensgruppe beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 über 3500 Mitarbeitende und erwirtschaftete einen Umsatz von 697 Millionen Euro. Sie hat Produktionsstandorte auf der ganzen Welt, unter anderem drei in China und drei in Nordamerika.

Das Unternehmen wurde 1895 von Jakob Zehnder als mechanische Werkstätte in Gränichen gegründet und 1912 in J. Zehnder & Söhne umbenannt. Die Werkstatt führte anfänglich Reparaturen aller Art aus und verkaufte gelegentlich auch Fahrräder, Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Waschmaschinen und Motorräder. Während des Ersten Weltkriegs stellte das Unternehmen Munitionsteile her.