Blitzeinschlag auch in Wettingen – Feuerwehr aufgeboten

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hat es in Wettingen einen lauten Knall gegeben. Das meldet eine Lesereporterin, die dort wohnhaft ist. Am Kapellenweg habe ein Blitz in den Kamin eines Wohnhauses eingeschlagen – dadurch ist der Knall verursacht worden. In der Folge seien die Feuerwehr wie auch die Polizei aufgeboten worden. Der Einsatz dauerte demnach mehr als zwei Stunden. Verletzte Personen dürfte es nicht gegeben haben.