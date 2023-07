55 Einsätze wegen Unwetter am Mittwoch

Die Gewitterzellen, die am Mittwochnachmittag über den Aargau zogen, waren heftig. Die Aargauer Kantonspolizei teilt am Donnerstagmorgen mit, dass bei der Notrufzentrale zwischen 14.30 und 17.30 Uhr rund 30 Meldungen eingegangen seien. Sieben Feuerwehren wurden deswegen aufgeboten. Diese waren gemäss Polizeiangaben an 55 Schadenplätzen im Einsatz.

Besonders betroffen war die Region Baden. Die grossen Regenmengen führten dazu, dass Wasser in Keller und Garagen floss, wie die Polizei schreibt. Am späteren Nachmittag war aber auch der Westaargau von den Unwettern stark betroffen. Mehrere Meldungen erreichten die Notrufzentrale aus Gränichen. Auch hier wegen Wasser in Kellerräumen. Verletzt wurde gemäss ersten Erkenntnissen niemand. Wie hoch die Sachschäden sind, die die Unwetter verursacht haben, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Aus Gränichen hat die AZ auch ein Leserbild erreicht. Der Himmel sah nach dem Unwetter sehr malerisch aus. Der Leser schrieb dazu: «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so schon einmal gesehen habe.» (cri)