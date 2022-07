Hunde dürfen in Rheinfelden nicht im Brunnen baden

Ein kleines Bad im Brunnen an der Kapuzinergasse ist für Vierbeiner tabu. Facebook

«Hundstage hin oder her... Hunde dürfen hier nicht baden» steht auf einem offiziellen Schild der Stadt Rheinfelden – direkt neben dem verlockend kühlen Brunnen in der Kapuzinergasse. Dieses Verbot wird momentan in der lokalen Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rhyfälde, wenn...» heiss diskutiert.

Ob Hunde in Brunnen baden dürfen, ist nicht kantonal geregelt, erklärt Christine Schibler, Vizestadtschreiberin von Rheinfelden gegenüber ArgoviaToday. Jede Gemeinde und Stadt kann das also selber entscheiden. «Bei uns ist es im Polizeireglement festgehalten, dass Hunde die Brunnen der Stadt aus hygienischen Gründen nicht verunreinigen dürfen», so Schibler.

Das Badeverbot für Hunde gilt für alle Brunnen und ist kein Novum. Vom Brunnen in der Kapuzinergasse gebe es allerdings öfters Reklamationen. Deshalb habe die Stadt nun das Schild montiert. Hundebesitzerinnen und -besitzer in Rheinfelden sind deshalb angehalten, Alternativen zu nutzen. Ihnen rät die Vizestadtschreiberin das «Rhyinseli» oder den Stadtpark Ost für die nötige Abkühlung. (ArgoviaToday/Ursina Mühlethaler)