Markante Hitzewelle in der Schweiz – fast 35 Grad im Aargau

In den kommenden Tagen herrscht in den tiefen Lagen eine markante Hitzewelle mit Höchsttemperaturen zwischen 33 und 37 Grad. Das schreibt der Bund in seinem Naturgefahrenbulletin am Sonntag. Am intensivsten ist die Hitzewelle auf der Alpensüdseite sowie in der Genferseeregion.

Am Samstag erreichten die Höchsttemperaturen in tiefen Lagen der Alpensüdseite 32 bis 33 Grad, im Norden 32 bis 34 Grad. Die höchsten Werte wurden in der Region Basel und im Zentralwallis mit 35 Grad sowie in der Region Genf mit 36 Grad erreicht.

Im Aargau war es ebenfalls über 30 Grad heiss. In Möhlin wurden 33 Grad gemessen, in Aarau/Buchs 34.4 Grad. In Würenlingen waren es sogar 34.9 Grad.

Warnung des Bundes: markante Hitzewelle: Stufe 3, auf der Alpensüdseite sowie in der Genferseeregion neu Stufe 4 (von 4). Weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Warnung pic.twitter.com/7rSt40Ssum — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 20, 2023

Montag steigen die Temperaturen noch weiter leicht an, bis mindestens Donnerstag bleibt es heiss. Das Ende der Hitzewelle sei aber noch unsicher, heisst es weiter.