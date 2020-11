Aargauer Weihnachtsmärkte: Welche abgesagt wurden – und welche stattfinden

Veranstalten Sie einen Weihnachtsmarkt im Aargau? Schreiben Sie uns, ob er stattfindet oder abgesagt wird. Sie erreichen uns unter online@chmedia.ch oder via Whatsapp: 079/858'34'12. Hier kann die Weihnachtszeit trotz Corona eingeläutet werden: Aarau Die Weihnachtsmärkte des Blumen- und Gartenspezialisten Wyss stehen dieses Jahr ganz im Zeichen der Handwerkskunst aus Deutschland. Die fünf Garten-Haus-Filialen, etwa in Aarau, sind in ein weihnachtliches Gewand gehüllt. «Besucher können es in Ruhe und mit gebotenem Abstand geniessen», heisst es. (az) Baden Das Badener Wunderdorf soll auch in der diesjährigen Adventszeit auf dem Theaterplatz zu stehen kommen. Die Coronalage hatte den Verein WunderBaden, der das Wunderdorf im vergangenen Jahr zum ersten Mal errichtete, Anfang November dazu gezwungen, die anvisierte Eröffnung zu verschieben. Am vergangenen Wochenende wurde nun beschlossen, dass das Wunderdorf mit 25 Markthütten definitiv vom 27. November 2020 bis zum 3. Januar 2021 eröffnet werden soll. Mehr zum Thema: Lärm, Abfall und Gerüche: Nicht alle freuen sich auf das Wunderdorf Biberstein Die Stiftung Schloss Biberstein hat ihren Weihnachtsmarkt ebenfalls abgesagt, verzichtet aber nicht ganz auf ihn: Sie hält ihn im Internet ab. Die Seite www.virtueller-weihnachtsmarkt.ch ist seit dem 20. November online. Man kann sich virtuell durch die Verkaufsräumlichkeiten klicken. Brugg Anders als der grosse Weihnachtsmarkt wird der Klausmarkt am Dienstag, 8. Dezember, von 9 bis 18 Uhr durchgeführt. Bereits stattgefunden hat am 10. November der Martinimarkt. «Damit die Abstände eingehalten werden können, werden die Märkte in einem etwas kleineren Umfang stattfinden», sagt Chef Andreas Lüscher von der Regionalpolizei Brugg. Muhen Da dieses Jahr viele Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, haben sich Stefan und Cornelia Märki aus Muhen ­etwas ausgedacht: Sie bewirtschaften einen Online-­Weih­nachtsmarkt. Dieser soll heimeliger sein als andere Verkaufsplattformen. Mehr zum Thema: Glühweintrinken via Videochat: Ehepaar aus Muhen lanciert digitalen Weihnachtsmarkt Schinznach-Dorf Im Gartencenter Zulauf findet der Christkindmarkt statt. «Seit den 80er-Jahren wird hier ein Weihnachtsmarkt aufgebaut», erzählt der Co-Geschäftsleiter Johannes Zulauf. «Mit der Christkindwelt können wir einen Gegenpol zur Hochsaison im Frühling bilden. So werden auch im Winter Kunden angelockt und eine regelmässigere Auslastung der Angestellten ermöglicht. Sie ist für uns nicht mehr wegzudenken.» Mehr zum Thema: Der Weihnachtszauber ist zurück – Christkindmarkt ist eröffnet Diese Veranstaltungen wurden abgesagt: Aarau Die Hoffnung, dass in Aarau nach den vielen Absagen wenigstens der Weihnachtsmarkt durchgeführt werden kann, hat sich zerschlagen. Wegen Corona können die 35 Häuschen am Graben nicht aufgestellt werden. (az) Baden

Die Rotary Klubs der Region Baden und Wettingen haben im Sommer einen Verein gegründet, um den beliebten Badener Adventsmarkt am Leben zu erhalten. 13 Jahre lang hatte die Wettinger Arwo-Stiftung den Markt alleine auf dem Kirchplatz in Baden organisiert. In normalen Zeiten bieten jeweils Anfang Dezember rund 400 Menschen mit Beeinträchtigungen aus über 60 Deutschschweizer Institutionen hier ihre selbsthergestellten Produkte an. Der taditionelle Markt wurde coronabedingt abgesagt. Aufgrund des vorgegebenen Schutzkonzeptes hätten zum Beispiel nur noch etwa die Hälfte der Marktstände Platz gehabt und vor jedem Stand hätten Wartebereiche für die Kunden gekennzeichnet werden müssen. (cla) Auch der Weihnachtsmarkt, der ab dem 9. Dezember hätte stattfinden sollen, fällt aus. Bad Zurzach

Das Organisationskomitee des Bad Zurzacher Weihnachtsmarkts war lange der Überzeugung, den Markt durchführen zu können – jetzt folgt die Wende. Der Weihnachtsmarkt wurde schweren Herzens abgesagt. Ohne die übliche Geselligkeit wäre ein grosser Teil des Zaubers verloren gegangen.

Birrhard Das OK des Birreter Weihnachtsmarkts hat sich entschieden, den diesjährigen Markt vom Samstag, 21. November, abzusagen. Ein Markt ohne das freie Geniessen von heissen Marroni, Glühwein, Grilladen und Raclette sei nicht ein Markt, wie man ihn sich vorstelle. Und: Die Gesundheit der Besucher, Aussteller und freiwilligen Helfer habe Vorrang. Birr-Lupfig Kurz vor dem 1. Advent findet normalerweise der Adventsmarkt Birr-Lupfig an der Flachsacherstrasse statt. Dieses Jahr hat das OK entschieden, den Anlass aufgrund von Covid-19-Auflagen abzusagen. Die OK-Mitglieder freuen sich aber mitteilen zu können, dass sie für das nächste Jahr einige tolle Gestaltungselemente wie zum Beispiel handgemachte Laternen für den Markt organisieren sowie ein überarbeitetes Konzept erstellen werden, um den Anlass noch weihnachtlicher zu gestalten. Bremgarten

Die Mitglieder des Vereins Christchindli-Märt Bremgarten organisieren seit 25 Jahren den grössten Schweizer Weihnachtsmarkt. Doch der Vorstand ist zum Schluss gekommen, dass der Marktbetrieb in der gewohnten Fom nicht durchgeführt werden kann und hat ihn deshalb abgesagt. Die kleine Hoffnung nach einer alternativen Möglichkeit den schweizweit grössten Christchindli-Märt in Bremgarten durchführen zu können, hat sich zerschlagen. Der Märt muss wegen der Coronakrise abgesagt werden.

Buchs Auch der Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal fällt Corona zum Opfer: Das Organisationskomitee hat beschlossen, ihn aus Sicherheitsgründen abzusagen. «Der Markt ist eine Herzensangelegenheit», teilt das Komitee mit. «Die Entscheidung ist uns schwergefallen.» Man freue sich umso mehr auf 2021. (nro) Brugg

Nach langem Hin und Her wurde der grosse Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt. Dieser hätte am 12. und 13. Dezember stattfinden sollen. Das OK Weihnachtsmarkt vom Gewerbeverein Brugg prüft Möglichkeiten, Brugg auch ohne Markt in eine weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Sicher durchgeführt werden die beiden traditionellen Märkte, der Martinimarkt am Dienstag, 10. November, sowie der Klausmarkt am Dienstag, 8. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr. «Damit die Abstände eingehalten werden können, werden die Märkte in einem etwas kleineren Umfang stattfinden», sagt Chef Andreas Lüscher von der Regionalpolizei Brugg. Frick

Die besondere Atmosphäre von «Weihnachten in Frick» geniessen jährliche viele Besucher – nicht dieses Jahr. Der beliebte Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Er hätte am 5. Dezember stattfinden sollen. Die Organisatoren sind sich sicher, dass die besondere Ambiance mit den strengen Schutzbestimmungen zerstört würde. Gebenstorf Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Cherneplatz vom 29. November fällt Corona zum Opfer. Das Organisationskomitee sagt den Markt aus Sicherheitsgründen ab. (az) Klingnau

Die Marktkommission hat schon früh ein Schutzkonzept erarbeitet. Dennoch findet der Anlass dieses Jahr nicht statt. Schon im August wurde den Marktfahrern das mit der Gemeinde erarbeitete Konzept zugeschickt, das auf jenem des Schweizerischen Marktverbandes beruhte: Maskenpflicht auf dem Gelände für Besucher, Acrylglasscheibe oder Masken für das Verkaufspersonal, Desinfektionsmittel bei jedem Stand und Bodenmarkierungen. Die Resonanz sei aber gering ausgefallen, so Esther Over. «Da sich aber nur sehr wenige der normalerweise über 70 Marktfahrer, Vereine und Schulen anmeldeten und auch ein Grossteil des Rahmenprogramms nicht durchgeführt werden kann, mussten wir den Chlausmarkt nun schweren Herzens absagen.» (sga)

Laufenburg Märchenhafte Altstadtweihnachten

«Märchenhafte Altstadtweihnachten» in Laufenburg fällt dem Coronavirus zum Opfer. Er hätte vom 18. bis 20. Dezember stattfinden sollen. Die Verunsicherung von Seiten der Vorstandsmitglieder sei zu gross. Zum Trost werde die Laufenburger Altstadt festlich dekoriert und während der Adventszeit im Lichterglanz erstrahlen. Mellingen Der Chlausmarkt in Mellingen hätte am 4. Dezember stattfinden sollen. Jetzt wurde er abgesagt. Normalerweise findet er in der weihnachtlich geschmückten Altstadt statt. Muri Der Adventsmarkt im Festsaal des Kloster Muri hätte vom 27. bis 29. November stattfinden sollen. Jetzt wurde er abgesagt. Oberrohrdorf Der Weihnachtsmarkt am 28. November findet nicht statt. Aufgrund der aktuellen Situation und der steigenden Corona-Fallzahlen habe sich die Marktkommission Oberrohrdorf dazu entschieden. "Dies auch deshalb, weil die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden könnten", schreibt die Marktkommission in ihrer Mitteilung. Dazu gehören etwa Abstand und Erhebung der Kontaktdaten. Über die Durchführung der kommenden Märkte im Jahr 2021 werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Oberwil-Lieli Bis jetzt waren die Organisatoren des 21. Advänts-Märts in Oberwil-Lieli guter Dinge, dass der traditionelle Markt durchgeführt werden kann. Sie hatten sich verschiedene Corona-Sicherheitsmassnahmen überlegt. Da sich die Coronasituation aber so verschlechtert hat, mussten sie «nun mit gesundem Menschenverstand entscheiden», den Markt abzusagen. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr, aber schlussendlich geht es um den Schutz und die Gesundheit aller.» (az) Safenwil Der Marktverein Safenwil hat den Weihnachtsmarkt abgesagt. Dies bestätigt der Verein auf seiner Webseite. Am vierten und fünften Dezember hätte der Anlass zum 31. Mal auf dem Areal/Innenhof von Emil Frey Classics AG stattgefunden. Schöftland Aufgrund der aktuellen Lage wurde der Weihnachtsmarkt in Schöftland abgesagt, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite schreibt. Dieser hätte am 27. November stattfinden sollen. Seengen Der Christchindli-Märt in Seengen wurde schweren Herzens abgesagt, schreibt das OK auf seiner Webseite. Er hätte am 28. Oktober stattfinden sollen. Speitenbach Der kleine und familienfreundliche Weihnachtsmarkt wurde abgesagt, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite schreibt. In normalen Jahren findet man rund um den Sternenplatz und in der Chilegass Marktstände, die viel Selbstgemachtes verkaufen. Waldshut (D) Das Risiko, eine Infektionswelle auszulösen, sei zu hoch: Der grösste Weihnachtsmarkt im Landkreis Waldshut, zu dessen Besuchern auch viele Schweizer zählen, findet in diesem Jahr nicht statt. Wildegg

