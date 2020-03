Aargauer wegen Corona-Verdacht in Isolation: «Es ist schon einmalig, diese staatlich verordnete Quarantäne»

14 Tage Quarantäne nach Kontakt mit einem Corona-Infizierten. So sehen es die Sicherheitsvorkehrungen des Bundes vor. Wolfgang bleibt also im Haus, wo er mit seiner Frau und den drei Kindern lebt. Auch bei seiner Familie habe der Anruf der Kantonsärztin anfangs leichte Besorgnis ausgelöst. «Man muss das erst einordnen können, das Virus ist noch so neu, wenig erforscht, und ruft deshalb wohl auch grosse Unsicherheit in der Bevölkerung hervor», glaubt Wolfgang. Weder er noch seine Familie zählen zu den Risikogruppen. Einen gefährlichen oder gar tödlichen Verlauf kann das Corona-­Virus insbesondere bei älteren Personen oder jenen mit einem geschwächten Immunsystem nehmen.

Solange sich bei Wolfgang keine Symptome bemerkbar machen, bleibt seine Familie von einer Quarantäne verschont. Während er die Aussenwelt meidet, geht ihr Alltag normal weiter. Mit Ausnahme, dass die Kinder ihren Papi nun öfter zu Gesicht bekommen. Auch wenn Wolfgang dabei versucht, einen gewissen Abstand zu wahren. «Mit körperlichem Kontakt bin ich etwas vorsichtiger, vielleicht gibt es eine Umarmung weniger», sagt er.