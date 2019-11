Aargauer Waldchef geht in Pension: «Hier kann man nicht alles steuern»

Nach neun Jahren im Dienste der ­Abteilung Wald im Umweltdepartement von Stephan Attiger hat der kantonale Waldchef Alain Morier heute Samstag seinen letzten Arbeitstag. Der Forstingenieur ETH geht vorzeitig in Pension. Das ermögliche ihm, schon länger geplante Projekte umzusetzen, sagt Morier. Der Vater von fünf erwachsenen Kindern will genug Zeit haben für seine mittlerweile drei Enkel, sowie um sein Elternhaus im Neuenburger Jura zu renovieren. Vor allem aber will er von hier aus auf dem europäischen Fernwanderweg ans Nordkap wandern. Das sind 5600 Kilometer – allerdings in Etappen. Pro Jahr will er rund 2000 km zurücklegen. Hauptsächlich wird er mit dem Rucksack allein unterwegs sein und draussen übernachten.

Hört er früher auf, weil ihm die ­Arbeit verleidet ist? Das weist er weit von sich: «Ich bin nun seit 32 Jahren im Forstdienst tätig, neun davon im Kanton Aargau. Ich habe genug Einfluss genommen. Ich würde nochmals den genau gleichen Weg einschlagen. Aber die Zukunft gehört den Jungen.»

Versauerung der Waldböden findet weiterhin statt

Die Arbeit für den Wald, die Jagd und die Fischerei im Kanton Aargau sei für ihn stets ausgesprochen befriedigend, lehrreich und mit viel Freude verbunden gewesen, sagt er. Seine Studienzeit fiel in die grosse Waldsterbedebatte. Diese sei «für die Forstbranche kommunikationsmässig eine Katastrophe gewesen», blickt er ungern zurück. Noch heute werde ihm dies vorgehalten, wenn es etwa um neuartige, wetter- und klimabedingte Trockenheitsschäden an Bäumen geht. Morier: «Dabei war die damalige Besorgnis berechtigt. Grossflächige massive Waldschäden, gerade in Ostdeutschland, zeigten sich ja drastisch durch Schwefeldioxideinwirkung.» Zudem finde die Versauerung der Böden nach wie vor statt. Morier fragt: «Hätten wir ohne die Waldsterbedebatte Kataly­satoren für die Autos, eine so gute Luftreinhalteverordnung und eine so viel bessere Luft als damals?»

Und doch mag Morier auch nach vielen riesigen Schadensereignissen im Wald wie dem Orkan Lothar 1999 oder nach «Burglind» nicht in waldpolitischen Ak­tivismus verfallen. Diese gehäuften ­Ereignisse, die Eschenwelke und anderes mehr seien Anlass zur Sorge, er wolle aber nicht Panik verbreiten. Morier: «Der Wald stirbt nicht. Es sterben aber sehr viele Bäume. Allerdings wachsen auch sehr viele nach.» Der Wald werde sich in seiner Zusammensetzung sichtbar verändern, mit weniger Fichten, dafür mit mehr Laubholz. Die enorme ­Erneuerungskraft der Natur dürfe man nicht unterschätzen.

