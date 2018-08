Erfolg und Misserfolg liegen bei Nationalratswahlen manchmal sehr nahe beieinander. Ein paar Dutzend Stimmen mehr und die richtige Listenverbindung können darüber entscheiden, ob eine Partei einen Sitz gewinnt oder verliert, ob ein Kandidat den Karrieresprung schafft oder in der politischen Versenkung verschwindet.

SVP so stark wie SP 1955

Was den allgemeinen Trend anbetrifft, gab es in den letzten dreissig Jahren eine Konstante: den Erfolg der SVP. Bei den Wahlen 2015 schaffte sie einen Rekord-Wähleranteil von 38 Prozent (plus 3,25). Ob sie den im Oktober 2019 wird halten können? Ein kleiner Rückschlag (analog dem Fukushima-Jahr 2011) wäre aus heutiger Sicht keine Überraschung. Das SVP-Thema Asyl hat an Brisanz verloren, und es droht ein Sitzverlust an die mögliche Seniorenliste des von der SVP aussortierten Maximilian Reimann (76).